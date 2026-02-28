В Россию массово везут вместительный минивэн Honda, который очень любят японцы

Минивэны далеко не тот класс автомобилей, который пользуется у россиян высоким спросом. Впрочем, доля своих покупателей у продукции этого сегмента все же есть, а значит серые импортеры не сторонятся привозить их в Россию из-за границы даже несмотря на невысокую популярность в сравнении с кроссоверами.

Очередное пополнение российского авторынке в сегменте альтернативного импорта связано с минивэном Honda, который очень любят на его родине в Японии. Причем настолько, что в 2024-2025 годах эта модель удостоилась там звания «Лучший автомобиль» за совокупность качеств: компактные размеры, но при этом высокую вместительность (до 7 человек), надежный, проверенный временем двигатель и наличие полного привода.

Речь идет о минивэне Honda Freed, актуальная генерация которого справила дебют весной 2024 года. Автомобиль приобрел сразу две версии: классическую и внедорожную.

Сейчас такие машины массово везут в Россию из Японии. Список модификаций, поступающих на наш рынок, широк, и включает в себя как простые Freed Air, так и кроссоверное исполнение Crosstar.

В продаже такие машины сегодня можно найти во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Крыму и Брянске. Во всех случаях это автомобили с нулевым или околонулевым пробегом, а также с одинаковым агрегатным оснащением: 1,5-литровым бензиновым «атмосферником», развивающим 118 лошадиных сил, помогает которому вариатор CVT.

Машины продаются как с передним, так и полным приводом, а также доступны как в виде живых автомобилей, так и под заказ.

Порядок цен на такие минивэны выглядит следующим образом: самый доступный экземпляр нового Honda Freed предложен в Крыму (цена 1 миллион 907 тысяч рублей). Тогда как наименее бюджетный минивэн продается в Брянске, где автосалон, выставивший его на своей площадке, просит за машину 2 миллиона 550 тысяч рублей.