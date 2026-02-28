Mitsubishi Delica D:5 превратилась в идеальную микро-спальню для семейных поездок на четверых

На ежегодной выставке автодомов JCCS Japan Campervan Show 2026, посвященной теме кемпинга на открытом воздухе, состоялась премьера одного интересного проекта, который базируется на минивэне Mitsubishi Delica D:5.

Его автором выступает компания MDF Equipment, специализацией которой является модернизация моделей Mitsubishi в различные нестандартные виды техники.

Новый кемпер получил название D:POP, а его относительно небольшое внутреннее пространство организовано таким образом, чтобы позволять передвигаться и одновременно ночевать в машине с комфортом семье до четырех человек.

Кемпер D:POP, созданный на базе Delica D:5, отличается модернизированной и модифицированной конструкцией подъемной крыши.

В открытом состоянии она превращается в кровать длиной 180 см и шириной 116 см, обеспечивая комфортное пространство для двух взрослых.

Гидравлические подъемные тяги с обеих сторон облегчают и повышают устойчивость управления, что делает автодом удобным в использовании даже для женщин и пожилых людей.

В кемпер D:POP также входит комплект каркаса кровати из МДФ, превращающий просторный задний отсек в удобную кровать.

Пространство под кроватью можно использовать для хранения туристического снаряжения, а если нужна модернизация можно установить практичные аксессуары, такие как переносной кондиционер, служащий также обогревателем, установить поворотные передние сиденья и многофункциональный стол из МДФ.

Внешне автодома на базе «Делики» выделяется наличием широкого пластикового обвеса, устойчивого к царапинам, металлическими защитными дугами, дополнительным светодиодным освещением и лестницей, ведущей на крышу, а также внедорожными покрышками BFGoodrich All-Terrain T/A.

Продавать кемперы D:POP в Японии будут по цене от 5 миллионов 940 тысяч иен (около 2,9-миллиона рублей по нынешнему валютному курсу).

Ранее еще более продвинутый автодом на базе этой модели Mitsubishi представила компания Rocky2. Машину назвали Delica D:5 MV, а сама она оказалась даже дешевле, чем новый проект MDF Equipment D:POP.