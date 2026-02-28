ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi Delica D:5 превратилась в идеальную микро-спальню для семейных поездок на четверых

Mitsubishi Delica D:5 превратилась в идеальную микро-спальню для семейных поездок на четверых

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
260227 31028 1 5IAAN 1

На ежегодной выставке автодомов JCCS Japan Campervan Show 2026, посвященной теме кемпинга на открытом воздухе, состоялась премьера одного интересного проекта, который базируется на минивэне Mitsubishi Delica D:5.

Его автором выступает компания MDF Equipment, специализацией которой является модернизация моделей Mitsubishi в различные нестандартные виды техники.

Новый кемпер получил название D:POP, а его относительно небольшое внутреннее пространство организовано таким образом, чтобы позволять передвигаться и одновременно ночевать в машине с комфортом семье до четырех человек. 

Кемпер D:POP, созданный на базе Delica D:5, отличается модернизированной и модифицированной конструкцией подъемной крыши.

260227 31028 2 DUxF3 1

В открытом состоянии она превращается в кровать длиной 180 см и шириной 116 см, обеспечивая комфортное пространство для двух взрослых.

Гидравлические подъемные тяги с обеих сторон облегчают и повышают устойчивость управления, что делает автодом удобным в использовании даже для женщин и пожилых людей.

В кемпер D:POP также входит комплект каркаса кровати из МДФ, превращающий просторный задний отсек в удобную кровать.

Пространство под кроватью можно использовать для хранения туристического снаряжения, а если нужна модернизация можно установить практичные аксессуары, такие как переносной кондиционер, служащий также обогревателем, установить поворотные передние сиденья и многофункциональный стол из МДФ.

collage 2

Внешне автодома на базе «Делики» выделяется наличием широкого пластикового обвеса, устойчивого к царапинам, металлическими защитными дугами, дополнительным светодиодным освещением и лестницей, ведущей на крышу, а также внедорожными покрышками BFGoodrich All-Terrain T/A.

Продавать кемперы D:POP в Японии будут по цене от 5 миллионов 940 тысяч иен (около 2,9-миллиона рублей по нынешнему валютному курсу).

Ранее еще более продвинутый автодом на базе этой модели Mitsubishi представила компания Rocky2. Машину назвали Delica D:5 MV, а сама она оказалась даже дешевле, чем новый проект MDF Equipment D:POP.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Kuruma-News

Читайте также:

Последние новости:

Brabus за недорого: на продажу в Дубае выставили...

В Россию массово везут вместительный минивэн Honda, который...

Внедорожная версия нового Toyota RAV4 стала еще большим...

Audi обещает выпустить преемника TT уже в 2027...

Как двигатель, разработанный Toyota, посрамил все американские V8

Toyota больше не чемпион: Honda завоевала корону по...

Два лучших двигателя BMW: один дизельный, второй бензиновый

«Ламбо Рэмбо»: редкий «необъезженный» внедорожник Lamborghini выставили на...

Mercedes C-Class следующего поколения представлен в аккумуляторной версии:...

Поклонникам японских спортивных автомобилей обещают рай в ближайшем...

Близнец Renault Twingo дешевле 1,6 миллиона рублей получит...

Один из лучших кроссоверов для мужчин готов к...

Известный «заряженный» корейский седан предстал в новом поколении

Suzuki создала идеальный мини-внедорожник: теперь его продают в...

Легендарный рамный вездеход Mitsubishi показался на новых концепт-артах

Новый суперэкономичный Honda CR-V вот-вот появится на японских...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+