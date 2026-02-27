Поклонникам японских спортивных автомобилей обещают рай в ближайшем будущем

Рендеры новых Mazda RX-7, Nissan GT-R и Honda NSX (BestCarWeb)

Как известно, жизнь циклична. И автомобильная тоже. После падения спроса в сегменте спортивных автомобилей приходит момент, когда такие машины начинают вновь интересовать все больше покупателей. На это вынуждены отвечать автопроизводители. И японские здесь не исключение.

Только в декабре 2025 года Toyota и Lexus представили три спортивные модели, но одновременно с этим собственные новинки в этом сегменте готовят и другие компании.

Так, к примеру, Nissan разрабатывает новое поколение GT-R, а Honda и Mazda создают преемников NSX и RX-7. Их премьеры состоятся в период с 2028 по 2030 год.

Рендер нового Nissan GT-R (BestCarWeb)

Что касается Toyota, то ее суперкар GR GT появится в продаже уже в 2027 году, следом за которым дебютирует новая GR Supra. А Lexus выпустит новый спортивный автомобиль LFA в 2028 году.

Технических подробностей об этих моделях пока немного, но известно, что у Nissan GT-R и Honda NSX новых поколений будет как минимум одна общая черта: они окажутся сверхмощными электрокарами класса суперспорт. Максимальная отдача таких машин может достигнуть 1000 лошадиных сил.

Рендер новой Honda NSX (BestCarWeb)

Кроме того, как новый GT-R, так и NSX, скорее всего, будут использовать твердотельные батареи. По этому же пути со временем пойдет Lexus, внедрив такие аккумуляторы в новый LFA (в 2028 году).

Рендер новой Mazda RX-7 (BestCarWeb)

Что касается Mazda и ее возрожденного купе RX-7, то оно окажется производным от концепт-кара Vision-X, представленного в прошлом году на выставке «Японской мобильности 2025».

Тот концепт-кар обладал двухроторным турбогибридным мотором с суммарной мощностью 510 лошадиных сил, который, вероятно, и окажется «пламенным сердцем» нового RX-7 в его серийной итерации. Дебют этой модели намечен на 2028-2030 год.