Поклонникам японских спортивных автомобилей обещают рай в ближайшем будущем

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Готовится плеяда новых и возрожденных спортивных моделей мощностью до 1000 л.с.

10 s scoop 075 1
Рендеры новых Mazda RX-7, Nissan GT-R и Honda NSX (BestCarWeb)

Как известно, жизнь циклична. И автомобильная тоже. После падения спроса в сегменте спортивных автомобилей приходит момент, когда такие машины начинают вновь интересовать все больше покупателей. На это вынуждены отвечать автопроизводители. И японские здесь не исключение.

Только в декабре 2025 года Toyota и Lexus представили три спортивные модели, но одновременно с этим собственные новинки в этом сегменте готовят и другие компании.

Так, к примеру, Nissan разрабатывает новое поколение GT-R, а Honda и Mazda создают преемников NSX и RX-7. Их премьеры состоятся в период с 2028 по 2030 год.

Снимок экрана 2026 02 27 в 12.15.48
Рендер нового Nissan GT-R (BestCarWeb)

Что касается Toyota, то ее суперкар GR GT появится в продаже уже в 2027 году, следом за которым дебютирует новая GR Supra. А Lexus выпустит новый спортивный автомобиль LFA в 2028 году. 

Технических подробностей об этих моделях пока немного, но известно, что у Nissan GT-R и Honda NSX новых поколений будет как минимум одна общая черта: они окажутся сверхмощными электрокарами класса суперспорт. Максимальная отдача таких машин может достигнуть 1000 лошадиных сил. 

Снимок экрана 2026 02 27 в 12.15.59
Рендер новой Honda NSX (BestCarWeb)

Кроме того, как новый GT-R, так и NSX, скорее всего, будут использовать твердотельные батареи. По этому же пути со временем пойдет Lexus, внедрив такие аккумуляторы в новый LFA (в 2028 году). 

Снимок экрана 2026 02 27 в 12.16.08
Рендер новой Mazda RX-7 (BestCarWeb)

Что касается Mazda и ее возрожденного купе RX-7, то оно окажется производным от концепт-кара Vision-X, представленного в прошлом году на выставке «Японской мобильности 2025». 

Тот концепт-кар обладал двухроторным турбогибридным мотором с суммарной мощностью 510 лошадиных сил, который, вероятно, и окажется «пламенным сердцем» нового RX-7 в его серийной итерации. Дебют этой модели намечен на 2028-2030 год. 

