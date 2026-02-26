ДомойАвтоновости сегодняИзвестный «заряженный» корейский седан предстал в новом поколении

Известный «заряженный» корейский седан предстал в новом поколении

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Опубликованы спекулятивные рендеры нового Hyundai Avante N и раскрыты подробности

60371 43268 5414 1

Корейский автопроизводитель Hyundai завершает разработку нового поколения седана Avante, который вместе с простой версией должен получить также «заряженную» модификации от N-подразделения бренда.

Как будет выглядеть «горячая» корейская четырехдверка накануне продемонстрировала местная студия-дизайна «NYMammoth».

По мнению цифровых художников, новый Avante N получит переднюю часть кузова, похожую на ранее выпущенный обновленный Ioniq 6.

60371 43271 5443 1
Hyundai Avante N нового поколения (рендер)

Отличительной особенностью внешности машины станет новый дизайн дневных ходовых огней, сочетающий в себе вертикальные и горизонтальные лампы вдоль линии разветвления капота. 

Фары расположатся ниже в бампере, а намеками на участие в этом проекте ателье «N» станут красные акценты спереди, по бокам и сзади. 

60371 43270 5429 1
Интерьер Hyundai Avante N нового поколения (рендер)

Интерьер также обещает ряд изменений, соответствующих полной модернизации модели. Вместе с новым большим центральным информационно-развлекательным дисплеем машине достанется переработанная цифровая комбинация приборов.

О механической стороне нового Avante N пока известно немного. По слухам, в качестве силовой установки такие седаны будут использовать 2,5-литровый бензиновый турбомотор. Ожидается, что он обеспечит машине увеличение мощности в сравнении с нынешним 2-литровым бензиновым «наддувным» агрегатом, но насколько пока неизвестно. В ассистенты к нему прочат как «механику», так и АКПП.

Премьера нового Hyundai Avante может состояться уже во второй половине 2026 года. Модель с литерой «N», вероятно, появится чуть позднее. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth

Читайте также:

Последние новости:

Suzuki создала идеальный мини-внедорожник: теперь его продают в...

Легендарный рамный вездеход Mitsubishi показался на новых концепт-артах

Новый суперэкономичный Honda CR-V вот-вот появится на японских...

Новый «рамник» Toyota Land Cruiser FJ появится в...

Главный мировой хит среди автомобилей показали в новом...

Самый безотказный автомобиль этого года делает Lexus

«Машины вдов» или автомобили, крайне опасные в управлении 

5,4-метровый минивэн Ford уместил внутри кухню, спальню, туалет...

Новый купе-кроссовер Toyota со старым названием: премьера уже...

Honda Accord: в ближайшей повестке небольшой рестайлинг и...

В Россию вернули автомобиль, за которым в Германии...

Скандал меняет все: Toyota возьмет на себя разработку...

Во Франции рассказали европейцам о новом современном кроссовере...

Toyota начала массово отгружать самый дешевый Land Cruiser...

Микроавтобус особого назначения: как РАФ-2907 обслуживал Олимпиаду-80

Особый McLaren Senna с тюнингом от Lazante продадут...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+