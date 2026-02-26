Известный «заряженный» корейский седан предстал в новом поколении

Корейский автопроизводитель Hyundai завершает разработку нового поколения седана Avante, который вместе с простой версией должен получить также «заряженную» модификации от N-подразделения бренда.

Как будет выглядеть «горячая» корейская четырехдверка накануне продемонстрировала местная студия-дизайна «NYMammoth».

По мнению цифровых художников, новый Avante N получит переднюю часть кузова, похожую на ранее выпущенный обновленный Ioniq 6.

Hyundai Avante N нового поколения (рендер)

Отличительной особенностью внешности машины станет новый дизайн дневных ходовых огней, сочетающий в себе вертикальные и горизонтальные лампы вдоль линии разветвления капота.

Фары расположатся ниже в бампере, а намеками на участие в этом проекте ателье «N» станут красные акценты спереди, по бокам и сзади.

Интерьер Hyundai Avante N нового поколения (рендер)

Интерьер также обещает ряд изменений, соответствующих полной модернизации модели. Вместе с новым большим центральным информационно-развлекательным дисплеем машине достанется переработанная цифровая комбинация приборов.

О механической стороне нового Avante N пока известно немного. По слухам, в качестве силовой установки такие седаны будут использовать 2,5-литровый бензиновый турбомотор. Ожидается, что он обеспечит машине увеличение мощности в сравнении с нынешним 2-литровым бензиновым «наддувным» агрегатом, но насколько пока неизвестно. В ассистенты к нему прочат как «механику», так и АКПП.

Премьера нового Hyundai Avante может состояться уже во второй половине 2026 года. Модель с литерой «N», вероятно, появится чуть позднее.