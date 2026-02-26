ДомойАвтоновости сегодняНовый суперэкономичный Honda CR-V вот-вот появится на японских дорогах

Новый суперэкономичный Honda CR-V вот-вот появится на японских дорогах

В Японию возвращается самый популярный кроссовер «Хонды»

Honda CR V Japan Tough Premium Accessories 1 copy copy 2048x1151 1

На автосалоне в Токио 2025 года Honda анонсировала возвращение в продажу в Японии своего популярного кроссовера CR-V. Машина будет предлагаться на родине исключительно с гибридной силовой установкой e:HEV. 

Предзаказы на новые CR-V начались еще в середине декабря. Машину предлагают в трех версиях: RS с передним приводом, RS с полным приводом и RS Black Edition с полным приводом. Цены на такие кроссоверы варьировались от 5,1 до 5,8-миллионов иен (2,5 – 2,9-миллиона рублей). Накануне стало известно, что рыночный запуск CR-V e:HEV состоится уже завтра – 27 февраля. 

Honda CR V eHEV RS Black Edition Japan 1

Все новые японские CR-V e:HEV будут отличаться спортивным дизайном и пятью различными цветами кузова: платиновый белый, серый сланец, черный кристалл, красный огонь и синий каньон. 

Эксклюзивная японская версия RS Black Edition, помимо красных задних фонарей RS и спортивного аэродинамического обвеса, получит глянцевую черную отделку решетки радиатора, переднего и заднего спойлеров бампера, корпусов боковых зеркал, дверных ручек, багажника на крыше и антенны в виде «акульего плавника». 

Машинам будут положены 18-дюймовые 2-цветные колесные диски и полностью черный салон. Внутри кроссоверов расположатся 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 9-дюймовый экран мультимедийной системы, а также беспроводная зарядная панель и премиальная система BOSE.

Honda CR V eHEV RS Black Edition Japan 7

Главной «фишкой» японской версии CR-V станет 2-литровый гибридный мотор, обеспечивающий суммарную отдачу в 204 лошадиные силы.

В сочетании с бесступенчатой трансмиссией E-CVT бензиново-электрический агрегат обеспечит машине плавную и эффективную передачу мощности на колеса, а также мизерный расход топлива, варьирующийся в среднем от 5 до 5,5-литров на 100 км.

