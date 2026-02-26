ДомойАвтоновости сегодняНовый «рамник» Toyota Land Cruiser FJ появится в Таиланде раньше, чем в...

Новый «рамник» Toyota Land Cruiser FJ появится в Таиланде раньше, чем в родной Японии

Текст: Михаил Романченко
Стало известно, где новый рамный внедорожник «Тойоты» дебютирует в продаже

В октябре прошлого года Toyota представила совершенно новый рамный внедорожник Land Cruiser FJ, названный многими журналистами «мини-Ленд Крузер». Автомобиль показали на выставке «Японской мобильности», где он быстро вскружил головы своим ретро-дизайном, необычным форм-фактором и высоким дорожным просветом.

В родной для себя Японии этот внедорожник появится только летом этого года, но в Таиланде (где наладят его производство) его запуск может состояться гораздо раньше. 

По информации журнала «Paultan», новый Land Cruiser FJ поступит в продажу на тайском рынке уже в конце следующего месяца (то есть в марте). 

Как и в случае с японским вариантом, версия этого рамного внедорожника для Таиланда будет питаться от 2,7-литрового бензинового мотора 2TR-FE мощностью 161 лошадиную силу и 246 Нм крутящего момента.

Ассистентом для него выступит 6-скоростная автоматическая трансмиссия Super ECT. Дизельного двигателя в линейке этой модели пока не заявлено.

Длина машины составит 4575 мм, ширина – 1855 мм, а высота – 1960 мм. Внедорожник будет оборудован системой полного привода с подключением передних колес, «понижайкой» и блокировкой дифференциала. 

Ранее мы публиковали первые фотографии партии Toyota Land Cruiser FJ, готовящихся к отгрузке к дилерам. Учитывая новые вводные, речь с большой долей вероятности идет не о японских автосалонах, а о тайских. 

