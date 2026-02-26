Главный мировой хит среди автомобилей показали в новом поколении

ДомойАвтоновости сегодняГлавный мировой хит среди автомобилей показали в новом поколении

Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Представлены спекулятивные рендеры свежей генерации Toyota Corolla

01 4 1

Toyota Corolla остается одним из главных бестселлеров мирового авторынка. По итогам прошлого года машина вошла в тройку самых продаваемых авто на планете, уступив лишь Tesla Model Y и Toyota RAV4. 

При этом «Королла» по-прежнему является самым популярным автомобилем в истории с более 53 миллионами единицами, проданными с запуска этой модели в середине 60-х.

Сейчас этот мировой бестселлер готовится к плановой смене поколения. Чего ждать от реформенных машин накануне показал японский журнал «BestCarWeb», опубликовавший в своем свежем номере спекулятивные рендеры «Короллы» новой генерации.

Снимок экрана 2026 02 26 в 11.14.33
Рендер нового поколения Toyota Corolla

Машина на изображениях оказалась очень похожа на ту, что продемонстрировали журналистам и публике в октябре прошлого года в виде концепт-кара.

У прототипа показанный на рендерах седан унаследовал не только общий вид кузова, но и головную оптику. Правда в нее были внесены точечные изменения, что сделало световую подпись машины немного менее футуристичной. 

Снизу в бампере появился воздухозаборник, который намекает на возможность появления под капотом этой модели гибридных силовых установок, а не только электромоторов, как считалось ранее. Впрочем, о технической части этого автомобиля сейчас можно лишь строить догадки.

Совершенно новое поколение Toyota Corolla может дебютировать уже в следующем году.

Фото:BestCarWeb

