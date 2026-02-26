Самый безотказный автомобиль этого года делает Lexus

Чем надежнее автомобиль, тем больше его ценят покупатели. Этот тезис отлично работает на примере одной модели Lexus, которая по признанию авторитетных источников является самой безотказной машиной по состоянию на 2026 год.

Согласно последнему исследованию, проведенному журналом «J.D.Power», самым выносливым автомобилем среди новых машин в нынешнем году является никто иной как Lexus IS.

Этот японский седан обладает долгой историей надежности и долговечности благодаря использованию механических компонентов от Toyota и ключевым усовершенствованиям, которые делают автомобили более премиальными.

Lexus IS превосходит по этому показателю любой другой продукт из обширного портфолио как «Тойоты», так и собственного бренда.

Несмотря на некоторое механическое устаревание, Lexus IS выделяется самым низким количеством технических проблем, зарегистрированных среди 184 моделей-участников исследования. В нем его авторы оценивали надежность автомобилей после трех лет эксплуатации.

Как этому седану Lexus удалось добиться такого высокого результата, особенно в год, когда общая долговечность машин (по статистике) заметно снизилась? Ответ на этот вопрос оказался прост.

В IS нет сложной мультимедийной системы и программного обеспечения, которые по данным «J.D.Power» занимают практически половину всех проблем с автомобилями в исследовании.

Другой авторитетный журнал «iSeeCars» подтверждает выносливость Lexus IS, утверждая, что средний срок службы таких машин без критических поломок составляет 17 лет или почти 300 тысяч км.

Кроме того, шансы на то, что этот седан проедет свыше 400 тысяч км превышают 40,3%, что является невероятным достижением для компактных седанов класса люкс.