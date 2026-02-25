Новый купе-кроссовер Toyota со старым названием: премьера уже не за горами

Рендер: BestCarWeb

Разработка кроссовера Toyota Harrier нового поколения подходит к концу. По крайней мере на это намекает резкий рост публикаций в японской прессе, посвященных этой модели.

Запуск нового «Харриера» ждут в 2027 году, а сам он обещает пройти через существенные перемены, касающиеся как его внешнего вида, так и технической стороны.

Акуальный Toyota Harrier продается в Японии с 2020 года. Машина делит платформу TNGA-K с актуальным Toyota RAV4. Ожидается, что в новом поколении это обстоятельство останется неизменным, в то время как внешне родственники по «тележке» будут разведены максимально друг от друга.

Рендер: BestCarWeb

Если верить концепт-артам нового Harrier, этот кроссовер Toyota приобретет гораздо более выраженный наклон крыши к задней части кузова, чем сейчас, что фактически сделает его представителем сегмента «купе-паркетников».

Машина будет оснащена многоуровневой передней оптикой, решеткой радиатора, визуально объединенной с бампером, а также удивит перелицованными боковинами и по-новому оформленной кормой с 2-этажными фонарями.

Рендер: BestCarWeb

Запустить в продажу новый Toyota Harrier, по слухам, хотят как в простой гибридной, так и подключаемой бензиново-электрической установкой. Обе будут использовать в качестве отправной точки полуторалитровый турбомотор. Его мощность составит 180 лошадиных сил, а еще 185 «лошадок» к системе добавит электродвигатель.

Фото: Toyota

За счет снижения массы кроссовер должен стать эффективнее с точки зрения расхода топлива и динамики. Впрочем, окончательные цифры экономичности и разгона с места до 100 км/ч получится увидеть не раньше его премьеры, намеченной на следующий год.