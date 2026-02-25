В Россию вернули автомобиль, за которым в Германии выстраиваются очереди

Фото: VW

Volkswagen покинул Россию в 2022 году и свернул свое производство в нашей стране, но это не значит, что машины этой компании больше недоступны для местных покупателей.

Подтверждением этому может служить хэтчбек, вернувшийся в РФ после многолетнего отсутствия. Его особенностью является тот, факт, что в родной для него Германии эта модель представляет собой настоящий бестселлер, который удерживает звание самого популярного автомобиля на протяжении многих лет.

Фото: VW

Речь, разумеется, идет о Volkswagen Golf. Эта машина удерживает звание самого продаваемого автомобиля на немецком авторынке на протяжении 45 лет подряд. И прошлый год был не исключением. За 12 месяцев 2025-го «Гольфу» удалось опередить по объемам реализации таких грозных противников как VW T-Roc, VW Tiguan, Opel Corsa и BMW X1.

Вернувшиеся в Россию Volkswagen Golf выпущены не в Германии, а в Китае (на совместном заводе FAW и VW).

Их варианты включают в себя как бензиновые модели с 1,5-литровым турбомотором на 150 лошадиных сил, так и дизельные с 2-литровым ДВС аналогичной мощности. Коробка передач во всех случаях – «робот» DSG с двумя сцеплениями.

Фото: VW

Новые Volkswagen Golf без пробега сейчас предлагаются покупателям таких городов как Воронеж, Хабаровск, Пермь, Новосибирск, Владивосток, Мурманск и Москва.

Разброс цен на автомобили достаточно большой. Самый доступный экземпляр нового «Гольф» сейчас продается в Новосибирске. Стоимость такой машины там составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Что касается наиболее дорогого Volkswagen Golf в РФ, то его продают во Владивостоке за 3 миллиона 552 тысячи рублей.