ДомойАвтоновости сегодняВ Россию вернули автомобиль, за которым в Германии выстраиваются очереди

В Россию вернули автомобиль, за которым в Германии выстраиваются очереди

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
volkswagen golf 1174055 1
Фото: VW

Volkswagen покинул Россию в 2022 году и свернул свое производство в нашей стране, но это не значит, что машины этой компании больше недоступны для местных покупателей.

Подтверждением этому может служить хэтчбек, вернувшийся в РФ после многолетнего отсутствия. Его особенностью является тот, факт, что в родной для него Германии эта модель представляет собой настоящий бестселлер, который удерживает звание самого популярного автомобиля на протяжении многих лет.

volkswagen golf 1174052 1
Фото: VW

Речь, разумеется, идет о Volkswagen Golf. Эта машина удерживает звание самого продаваемого автомобиля на немецком авторынке на протяжении 45 лет подряд. И прошлый год был не исключением. За 12 месяцев 2025-го «Гольфу» удалось опередить по объемам реализации таких грозных противников как VW T-Roc, VW Tiguan, Opel Corsa и BMW X1.

Вернувшиеся в Россию Volkswagen Golf выпущены не в Германии, а в Китае (на совместном заводе FAW и VW).

Их варианты включают в себя как бензиновые модели с 1,5-литровым турбомотором на 150 лошадиных сил, так и дизельные с 2-литровым ДВС аналогичной мощности. Коробка передач во всех случаях – «робот» DSG с двумя сцеплениями.

volkswagen golf 1174060 1
Фото: VW

Новые Volkswagen Golf без пробега сейчас предлагаются покупателям таких городов как Воронеж, Хабаровск, Пермь, Новосибирск, Владивосток, Мурманск и Москва.

Разброс цен на автомобили достаточно большой. Самый доступный экземпляр нового «Гольф» сейчас продается в Новосибирске. Стоимость такой машины там составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Что касается наиболее дорогого Volkswagen Golf в РФ, то его продают во Владивостоке за 3 миллиона 552 тысячи рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Honda Accord: в ближайшей повестке небольшой рестайлинг и...

Скандал меняет все: Toyota возьмет на себя разработку...

Во Франции рассказали европейцам о новом современном кроссовере...

Toyota начала массово отгружать самый дешевый Land Cruiser...

Микроавтобус особого назначения: как РАФ-2907 обслуживал Олимпиаду-80

Особый McLaren Senna с тюнингом от Lazante продадут...

Самым ненадежным автомобилем 2026 года признан популярный кроссовер...

Новый кроссовер Stellantis от Fiat разживется новомодным вариантом...

Новое поколение популярного бюджетника Honda «похудеет» на 90...

Простой и проходимый внедорожник Toyota вот-вот разживется новым...

Для Tesla Cybertruck придумали трансформер-комплект для кемпинга

Modellista придумала как эффектно «прокачать» новенький Toyota RAV4

Новый Audi Q7 обещает революцию в сегменте премиальных...

Рестайлинговый Lexus NX окажется гораздо агрессивнее предшественника

В Россию вернули кроссовер, который хотят себе почти...

Mitsubishi Pajero нового поколения почти готов к премьере:...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+