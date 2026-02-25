Toyota начала массово отгружать самый дешевый Land Cruiser дилерам

Фото: AutoSpy

В прошлом году состоялась официальная премьера нового маленького внедорожника Toyota Land Cruiser FJ.

Сейчас машина готовится к запуску в продажу, а «Тойота» активно работает над тем, чтобы количество собранных автомобилей было достаточным для того, чтобы обеспечить всех покупателей.

Накануне в интернете появились фотографии, на которых новый Land Cruiser FJ запечатлен массово во время отгрузки на паром. Куда направляются эти внедорожники неизвестно, но в качестве первых рынков сбыта для машины называют Японию, страны Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

На японском рынке автомобиль начнут продавать уже этим летом. Вероятно, запечатленные в порту внедорожники едут именно туда. Выпуск Land Cruiser FJ, напомним, осуществляется на заводе «Тойоты» в Таиланде.

Все варианты машин будут оснащаться одним и тем же 2,7-литровым бензиновым двигателем 2TR-FE, развивающим 163 л.с. и 246 Нм. В качестве трансмиссии выступит шестиступенчатый «автомат» и система полного привода Part-Time.

О том, сколько будет стоить эта модель, пока можно лишь догадываться. Ранее японские инсайдеры обещали, что самый компактный в линейке Land Cruiser автомобиль (его длина составляет всего 4,6-метра) будет стоить дешевле Land Cruiser 70, за который на родине сейчас просят от 4,8-миллиона иен (2,3-миллиона рублей).