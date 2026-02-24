ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение популярного бюджетника Honda «похудеет» на 90 кг и станет гибридом

Новое поколение популярного бюджетника Honda «похудеет» на 90 кг и станет гибридом

Японский автогигант Honda активно готовит обновлённую версию своего популярного городского хэтчбека City, которая обещает стать одной из самых интересных новинок в сегменте малолитражек.

Согласно свежим данным профильных СМИ, новинка будет построена на полностью новой модульной платформе PF2, разработанной с прицелом на лёгкость, эффективность и будущую электрификацию.

Ключевым акцентом инженеров в этом проекте станет снижение массы конструкции примерно на 90 килограммов по сравнению с текущей моделью за счет увеличения процента высокопрочной стали и упрощения самой архитектуры. Это шаг, который не только улучшит динамику автомобиля, но и поможет снизить расход топлива, а также выбросы CO₂.

Honda City нового поколения (неофициальный рендер)

Платформа PF2 также создаёт прочную основу для гибких силовых установок: новый City, как ожидается, получит не только традиционный бензиновый двигатель, но и гибридные силовые агрегаты, что позволит расширить его привлекательность для покупателей, которым критично важен расход топлива машины и ее экологичность.

В качестве отправной точки может выступить система e:HEV, которая будет работать от полуторалитрового бензинового ДВС и двух электрических двигателей. Максимальная отдача такой связки пока не раскрывается.

Внешне новый Honda City может удивить более динамичным и современным дизайном (рендеры выше). Машине должна достаться сетчатая решетка радиатора, фары с более четкими очертаниями, а также спортивные бамперы и пересмотренные задние фонари.

Официальная премьера этой новинки «Хонды» запланирована на 2028 год.

