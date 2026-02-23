В Россию вернули кроссовер, который хотят себе почти все корейцы

В России традиционно пользуются спросом корейские автомобили. Причем даже несмотря на то, что они больше не собираются у нас и не ввозятся в РФ официально.

Одна из таких моделей – Kia Sorento. Этот кроссовер традиционно входит в список самых популярных автомобилей на корейском авторынке, а по итогам 2025 года машина заняла первое место в общем ТОП-е со 100 тысячами реализованными единицами за 12 месяцев (+5,8%), опережая Hyundai Avante и Kia Carnival соответственно.

Недавно «серые» импортеры вернули на российский рынок «Соренто» и сейчас предлагают для покупателей эту модель как 2025-го, так и нового 2026-го года выпуска.

География продаж велика. Новые Sorento предлагают в России от Владивостока до Краснодара. Почти в каждом из случаев речь идет о машинах с одним и тем же агрегатным оснащением: 1,6-литровым бензиновым мотором на 235 «сил», работающим в составе гибридной силовой установки.

Малочисленный, но альтернативный вариант – кроссоверы с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 194 лошадиные силы.

В случае с первой бензиново-электрической версией Kia Sorento комплектуется автоматической коробкой передач, а второй (тяжелотопливной) – роботом АМТ. Переднеприводные Kia Sorento к нам не возят.

Ценовой разброс в случае с этой моделью такой же обширный, как и предложения «серых» автосалонов.

Самый дешевый экземпляр этой модели сейчас продается в Омске. Гибридная машина с пробегом 5 тысяч километров оценена в 4 миллиона 200 тысяч рублей.

Что касается наиболее дорогого «Соренто», продающегося в России, то он выставлен в одном популярном автосалоне Владивостока. Это машина без пробега с дизельным мотором, за которую просят 8 миллионов 240 тысяч рублей.