Mitsubishi Pajero нового поколения почти готов к премьере: что о нем известно

Фото: BestCarWeb

На Токийском автосалоне 2026 года (главная выставка тюнинг-достижений в Японии) представители Mitsubishi впервые подтвердили, что собираются выпустить новое поколение внедорожника Pajero.

Такое заявление сделал президент и гендиректор японского автопроизводителя Такао Като, указавший в качестве сроков премьеры машины осень 2026 года.

Дизайн

Тизер нового Mitsubishi Pajero. Фото: Mitsubishi

Если верить свежим тизерным изображениям, ранее утекшим в Сеть, новый Pajero будет выделяться высоким капотом и бумерангообразными дневными ходовыми огнями.

Кроме того, цифровые художники, активно пытающиеся угадать как она буде т выглядеть, полагают, что машине достанется прямоугольная радиаторная решетка с множеством ламелей, бампер с серебристыми вставками, затемненные задние стойки кузова и Y-образные задние фонари.

Рендер нового Mitsubishi Pajero. Фото: BestCarWeb

Платформа

Ходили слухи, что в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi новый Pajero будет использовать платформу Nissan Patrol, но японские журналисты, в частности издания «Best Car», утверждают, что это не так. По их информации новый «Паджеро» будет построен на платформе пикапа L200 актуальной генерации.

Габариты и «техника»

Длина нового Pajero может составить порядка 5-метров. Таким образом машина окажется немного крупнее своего предшественника 4-й генерации, выпуск которого был прекращен в 2019 году.

В подкапотном пространстве внедорожника может расположиться 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый турбодизельный мотор. Тот же самый, что положен соплатформенному пикапу L200.

«Тележка» обеих моделей адаптирована под электрификацию, что практически гарантирует в будущем как L200, так и свежему «Паджеро» появление гибридных модификаций.

Потенциальная цена

О том, сколько будет стоить возрожденный Mitsubishi Pajero, пока говорить рано, но японские инсайдеры полагают, что ценовой диапазон для этой модели расположится в вилке от 5 миллионов 500 тысяч до 7 миллионов 500 тысяч иен (2,7 – 3,7-миллиона рублей по нынешнему курсу валют).