Следующее поколение Honda HR-V уже не за горами

Актуальный Honda HR-V пребывает в продаже с 2021 года. Недавно в интернет были выложены свежие снимки прототипов нового поколения этой модели, которые трансформируются в серийные кроссоверы уже очень скоро.

По данным японских журналистов, премьера нового Honda HR-V намечена на апрель 2027 года. С переходом в свежую генерацию этот вседорожник ждут крупные изменения в дизайне и технической стороне.

Honda HR-V нового поколения (спекулятивный рендер)

Согласно рендерам, опубликованным в Сети, в следующем поколении Honda HR-V приобретет совершенно новый дизайн со светодиодной полосой, проходящей через всю переднюю часть машины. Решетка радиатора будет перелицована, как и фары, а нижний воздухозаборник визуально расширит автомобиль.

Заднее стекло приобретет наклонный профиль, а задние колесные арки получат заметный выступ, придав общей форме «паркетника» более спортивный вид.

Прототип нового Honda HR-V

Ожидается, что новый HR-V получит более технологически продвинутый интерьер, включающий 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый сенсорный экран, а также информационно-развлекательную систему Honda Connect и встроенные сервисы Google.

Качество материалов отделки салона улучшится, а набор водительских ассистентов окажется существенно модернизирован и приобретет в том числе помощника при парковке.

HR-V собираются построить на абсолютно другой модульной платформе, а это значит, что машина может кардинальным образом поменяться технически. Для кроссовера разрабатывается гибридная силовая установка e:HEV, которая в будущем может дебютировать в таких бестселлерах Honda как Civic и Accord следующих поколений.

В состав этой системы должен войти 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый ДВС, трудящийся в связке с двумя электрическими моторами. Ассистировать ему будет трансмиссия с функцией S+Shift, которая ранее была представлена в свежем Honda Prelude.