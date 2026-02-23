Король внедорожных минивэнов может дожидаться смены поколения дольше, чем все думали

Фото:BestCarWeb

Накануне мы рассказывали о том, что компания Mitsubishi готовит новое поколение своего минивэна-бестселлера Delica. Машину собираются наделить индексом D:6 и отправить в серийное производство в ближайшее время. Но, похоже, дожидаться премьеры «товарного» экземпляра «Делики Д6» придется дольше, чем все думают.

По данным инсайдерского портала «BestCarWeb», новая Delica может задержаться из-за ряда проблем, с которыми столкнулась Mitsubishi в ходе реализации этого проекта. В чем именно они выражаются не уточняется, но это может отодвинуть запуск внедорожного минивэна на 2027 или даже 2028 год.

Судя по очередным спекулятивным рендерам, размещенным тем же самым изданием, новая «Делика» будет черпать вдохновение в своем дизайне с концепт-кара D:X, представленного почти 3 года назад.

Фото:BestCarWeb

Машина приобретет фурутистичный облик благодаря новой решетке радиатора, окрашенной в цвет кузова, особым Г-образным ДХО, мощным бамперам, большим блокам фар, интегрированным в накладки на колесные арки, а также П-образный задний фонарь, установленный на вертикальной двери багажника.

Механические подробности об этом проекте пока умалчиваются, но, скорее всего, новая Delica D:6 будет подключаемым гибридом. Впрочем, чтобы сделать машину доступнее для нее наверняка предложат также дизельный мотор без электрического довеска, но только для начальной комплектации.

Модернизация может увеличить цены на «Делику» до почти 5 миллионов иен, что эквивалентно сумме в 2,5-миллиона рублей.