Новый кроссовер-минивэн Toyota готовится к коммерциализации

toyota x van gear concept large
Фото: Toyota

Жанр кроссовер-минивэн в последнее время становится все более популярным. Чего только стоит бестселлер Mitsubishi Delica, который сейчас дожидается крупной плановой модернизации. Но параллельно с этим над конкурентом этой модели работает Toyota. Ее предварительный проект уже был представлен в рамках концепции, а теперь подходит черед превратить этот шоу-кар в товарный экземпляр.

Осенью 2023 года Toyota привезла на выставку Japan Mobility Show прототип X-Van Gear. Машина привлекла к себе немало внимания публики, а ее концепция заключалось в совмещении простора пассажирского минивэна и внедорожных возможностей современных кроссоверов. 

Toyota X Van Gear 2 6410 1711207619
Фото: Toyota

Сочетая высокий уровень практичности и комфорт традиционных минивэнов с прочностью и высоким дорожным просветом, а также полным приводом представителей сегмента SUV, модель привлекла немало внимания журналистов и публики.

Длина X-Van Gear составляла 4,7-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,8-метра. Колесная база достигала практически 3-метров. Таким образом по габаритам новый кросс-минивэн Toyota располагался бы на уровне флагманских моделей Noah и Voxy.

2023 Toyota X Van Gear Concept 1
Фото: Toyota

В салоне располагалось три ряда сидений, рассчитанных на шесть человек. Благодаря инновационной конструкции дверей, в которых отсутствует центральная стойка, погрузка и разгрузка длинных и крупногабаритных предметов внутрь (к примеру, велосипедов, удочек или туристического снаряжения) сильно облегчались.

Как пишут японские СМИ, в частности издание «Kuruma-News», Toyota не отказалась от коммерциализации этого проекта, а это значит, что машина должна поступить в продажу в ближайшие годы.

С запуском серийного Toyota X-Van Gear автомобиль навяжет конкуренцию готовящемуся к премьере в 2027 году Mitsubishi Delica D:6.

ИСТОЧНИК:Kuruma-News

