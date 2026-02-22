ДомойАвтоновости сегодняНовая Mitsubishi Delica D:6 удивит начинкой Renault-Nissan и брутальным имиджем

Новая Mitsubishi Delica D:6 удивит начинкой Renault-Nissan и брутальным имиджем

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2186272 1
Фото: Response

Mitsubishi выпустила модель Delica D:5 в 2007 году. Машина позиционировалась как нечто среднее между минивэном и кроссовером, сочетая в себе вместительный и удобный салон, а также высокий дорожный просвет и систему полного привода. 

Сейчас в разработке находится новая генерация «Делики», которую наделят индексом D:6. Предвестником этого кроссвэна считается концепт D:X образца 2023 года.

2187052 1
Концепт-кар Mitsubishi Delica D:X. Фото: Mitsubishi

Воспользовавшись элементами его дизайна цифровые художники издания «Response» показали как будет выглядеть совершенно новая Delica D:6 в серийной версии.

Дизайн

2186273 1
Рендер новой Mitsubishi Delica D:6. Фото: Response

Окончательный дизайн для этой модели станет дальнейшим развитием стиля Mitsubishi One Motion с оквадраченными линиями кузова, массивным передним бампером, узкой решеткой радиатора, Г-образными дневными ходовыми огнями и основными кластерами фар, интегрированными в передние крылья.

Боковины кузова и колесные арки машины примерят широкий пластиковый обвес, предназначенный для их защиты от царапин, а корма приобретет вертикальные фонари. 

Салон

p 231025 m 1455 img 06
Интерьер концепта Mitsubishi Delica D:X. Фото: Mitsubishi

В салоне новой «Делики» может дебютировать полностью цифровая комбинация приборов и большой экран информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосового помощника на базе искусственного интеллекта. 

Техника

В основу новой Mitsubishi Delica D:6 должна лечь архитектура Renault-Nissan CMF. Существенных изменений в габаритах, вероятно, не будет, но автомобиль улучшится с точки зрения устойчивости на высоких скоростях за счет увеличения жесткости кузова на скручивание. 

Основное внимание будет уделено электрификации. Выпускать новую «Делику», по слухам, собираются как в виде подключаемого гибрида (PHEV), так и в виде 100-процентного электрокара (BEV). Первому будет положен 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый мотор MIVEC, дополненный двумя электрическими двигателями и литий-ионной батареей на 20 кВт/ч.

Аккумуляторная Delica D:6 получит два электромотора максимальной мощностью 400 лошадиных сил, которая будет способна проезжать без подзарядки до 600 километров. 

Сроки дебюта

Мировая премьера самого известного кросс-минивэна Mitsubishi состоится осенью 2027 года. 

Читайте нас в GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Новый Toyota Fortuner впервые засветился в естественной среде...

Следующий Nissan Juke будет другим, но одновременно таким...

Новый кроссовер-минивэн Toyota готовится к коммерциализации

Новый Nissan Skyline возродится с «механикой», ДВС и...

Кроссовер Toyota для небогатых стран разживется рестайлинг-версией на...

У двух новых популярных кроссоверов Mitsubishi появилась особая...

Легкий японский грузовик стал квартирой на колесах с...

Единственный седан, соответствующий надежности Toyota и стилю BMW,...

Назван удивительно надежный японский автомобиль, который делает не...

У гибридного Honda Civic появились более доступные варианты

Новый Audi Q7 попался фотошпионам в Ингольштадте

Иностранные автомобили шпионят за своими владельцами: так считают...

Новое поколение Jeep Renegade бросит вызов Duster в...

Новый Ford Fiesta не окажется переделанным Renault

Новый маленький, но шустрый хэтчбек Honda «прокачали» в...

Новый BMW 5-Series в кузове универсал показался на...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+