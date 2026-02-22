Новая Mitsubishi Delica D:6 удивит начинкой Renault-Nissan и брутальным имиджем

Фото: Response

Mitsubishi выпустила модель Delica D:5 в 2007 году. Машина позиционировалась как нечто среднее между минивэном и кроссовером, сочетая в себе вместительный и удобный салон, а также высокий дорожный просвет и систему полного привода.

Сейчас в разработке находится новая генерация «Делики», которую наделят индексом D:6. Предвестником этого кроссвэна считается концепт D:X образца 2023 года.

Концепт-кар Mitsubishi Delica D:X. Фото: Mitsubishi

Воспользовавшись элементами его дизайна цифровые художники издания «Response» показали как будет выглядеть совершенно новая Delica D:6 в серийной версии.

Дизайн

Рендер новой Mitsubishi Delica D:6. Фото: Response

Окончательный дизайн для этой модели станет дальнейшим развитием стиля Mitsubishi One Motion с оквадраченными линиями кузова, массивным передним бампером, узкой решеткой радиатора, Г-образными дневными ходовыми огнями и основными кластерами фар, интегрированными в передние крылья.

Боковины кузова и колесные арки машины примерят широкий пластиковый обвес, предназначенный для их защиты от царапин, а корма приобретет вертикальные фонари.

Салон

Интерьер концепта Mitsubishi Delica D:X. Фото: Mitsubishi

В салоне новой «Делики» может дебютировать полностью цифровая комбинация приборов и большой экран информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосового помощника на базе искусственного интеллекта.

Техника

В основу новой Mitsubishi Delica D:6 должна лечь архитектура Renault-Nissan CMF. Существенных изменений в габаритах, вероятно, не будет, но автомобиль улучшится с точки зрения устойчивости на высоких скоростях за счет увеличения жесткости кузова на скручивание.

Основное внимание будет уделено электрификации. Выпускать новую «Делику», по слухам, собираются как в виде подключаемого гибрида (PHEV), так и в виде 100-процентного электрокара (BEV). Первому будет положен 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый мотор MIVEC, дополненный двумя электрическими двигателями и литий-ионной батареей на 20 кВт/ч.

Аккумуляторная Delica D:6 получит два электромотора максимальной мощностью 400 лошадиных сил, которая будет способна проезжать без подзарядки до 600 километров.

Сроки дебюта

Мировая премьера самого известного кросс-минивэна Mitsubishi состоится осенью 2027 года.