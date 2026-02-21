ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Toyota для небогатых стран разживется рестайлинг-версией на 7-мест

Кроссовер Toyota для небогатых стран разживется рестайлинг-версией на 7-мест

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
Toyota Urban Cruiser Hyryder6 1
Фото: Toyota

Компании Toyota и Suzuki на протяжении многих лет сотрудничают в области бейдж-инжиниринга, выпуская одинаковые машины с разными шильдиками. Одна из них – кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder, у которого есть брат-близнец Suzuki Grand Vitara. 

Ожидается, что вскоре первый приобретет обновленную версию, в которой примерит дополнительный ряд сидений. А затем то же самое произойдет с его родственником, выпускаемым Suzuki.

Официальный дебют рестайлингового Toyota Urban Cruiser Hyryder может состояться уже в этом году. Автомобиль вряд ли сильно отличится от своего предшественника с точки зрения внешности, но самым важным изменением в нем может стать увеличение размеров. 

Toyota Urban Cruiser Hyryder3 1
Фото: Toyota

За счет прибавки в габаритах «паркетник», адресованный небогатым странам, может обзавестись третьим рядом сидений, что заметным образом увеличит вместимость автомобиля для пассажиров.

Интерьер кроссовера, по слухам, будет модернизирован за счет более крупной цифровой приборной панели и центрального информационно-развлекательного экрана, а также улучшенного функционала и включения системы помощи водителю TSS (Toyota Safety Sense) в стандартную комплектацию.

260221 30971 5 am7SY
Фото: Toyota

В подкапотном пространстве новый Toyota Urban Cruiser Hyryder должен сохранить полуторалитровый бензиновый мотор, работающий в составе гибридной силовой установки мощностью до 115 лошадиных сил. 

Ранее мы сообщали о том, что на российском авторынке начали продавать новые Toyota Urban Cruiser Hyryder. Завезенные в нашу страну по схеме «серого» импорта машины оценены дилерами в суммы от 2,8 до 4,3-миллиона рублей.

