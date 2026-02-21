ДомойАвтоновости сегодняУ двух новых популярных кроссоверов Mitsubishi появилась особая версия для одной азиатской...

У двух новых популярных кроссоверов Mitsubishi появилась особая версия для одной азиатской страны

Ростислав Архипов
Mitsubishi Destinator Xforce 1
Фото: Mitsubishi

Последними моделями компании Mitsubishi в сегменте SUV стали кроссоверы Xforce и Destinator, адресованные странам Юго-Восточной Азии.

Машины были хорошо приняты покупателями, а теперь на одном из таких рынков у Xforce и Destinator появилась особая модификация. 

260221 30970 4 TcZUL 1
Фото: Mitsubishi

Новая версия получила название 55th Anniversary Edition и выпущена в честь 55-летия присутствия Mitsubishi в Индонезии. Она отличается эксклюзивными элементами дизайна и базируется на «топовых» комплектациях Xforce и Destinator (Ultimate DS и Ultimate Premium соответственно). 

260221 30970 2 E0UJN 1
Фото: Mitsubishi

Такие кроссоверы оснащаются затемненными боковыми зеркалами, передними стойками и рейлингами на крыше, меняющими весь визуальный эффект из кузовов в простом исполнении. Кроме того, на их капотах нанесена черным шрифтом надпись с названием моделей, недоступная для обычных Xforce и Destinator. 

260221 30970 5 MmbnT 1
Фото: Mitsubishi

В интерьере специальной юбилейной версии этих кроссоверов, посвященной 55-летию присутствия Mitsubishi в Индонезии, особое внимание уделяется наличию в базовой комплектации электронного зеркала заднего вида с функцией видеорегистратора, а также эксклюзивным шильдикам, вышитым на ковриках. 

260221 30970 6 4xNIJ 1
Фото: Mitsubishi

Что касается мощностных характеристик, то Xforce 55th Anniversary Edition будут продавать с полуторалитровым бензиновым «атмосферником», работающим в паре с вариатором. Его отдача составит 104 лошадиные силы.

Destinator 55th Anniversary Edition, в свою очередь, получит под капот 1,5-литровый турбомотор, агрегатированный тем же вариатором. Но его мощность будет равна 163 лошадиным силам.

Цены на особые Xforce и Destinator в Индонезии будут выглядеть следующим образом. Стоимость первого юбилейного кроссовера составит 430 миллионов 580 тысяч местных рупий (1,9-миллиона рублей), а второго будет равна 520 миллионам рупий (2,4-миллиона рублей) соответственно. 

