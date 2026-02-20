У гибридного Honda Civic появились более доступные варианты

Фото: Honda

Гибридный седан Honda Civic e:HEV активно продается на многих мировых рынках. Такие машины покупатели ценят за уникальное соотношение низкого расхода топлива (до 5-литров на 100 км) и динамики, обеспечиваемой бензиново-электрической силовой установкой на 200 лошадиных сил.

Накануне стало известно, что как минимум в одной стране мира Civic e:HEV удалось сделать дешевле. Ей оказался Таиланд. Новые варианты гибридных «Сивиков» получили там название EL и EL+. В них автопроизводитель предлагает более простой стиль и меньше наворотов, чем в более дорогих спецификациях.

Все электрифицированные Civic используют одну и ту же систему e:HEV, включающую 2-литровый мотор и электрические двигатели, сопряженные с коробкой передач e-CVT. Это означает, что покупатели получают одинаковую производительность во всей линейке.

Что конкретно потеряли тайские Civic e:HEV, что их удалось удешевить? Во-первых, в комплектациях EL и EL+ машины оснащаются меньшими по размеру 17-дюймовыми колесами вместо 18-дюймовых. Кроме того, у них нет спойлера и хромированного патрубка выхлопа сзади.

Основная отделка внутри – тканевая. Рулевое колесо лишено кожаной «обертки», а беспроводной зарядной площадки и амбиентного освещения нет от слова «совсем».

Звуковая система и кластер цифровых датчиков также были удешевлены, но 9-дюймовый монитор мультимедийной системы остался прежним.

В итоге Honda Civic e:HEV удалось сделать на 290 тысяч бат дешевле (715 тысяч рублей), чем в его предыдущей самой доступной гибридной версии RS, которая в Таиланде сейчас стоит от 1 миллиона 239 тысяч бат (от 3 миллионов 55 тысяч рублей).