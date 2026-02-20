ДомойАвтоновости сегодняSuzuki Jimny с дизайном Land Cruiser 70 оценили в Японии в 2...

Suzuki Jimny с дизайном Land Cruiser 70 оценили в Японии в 2 млн рублей

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
260208 30874 1 lTPqK 1

Внедорожник Suzuki Jimny нередко становится объектом различных переделок, но далеко не всегда его пытаются сделать похожим на Toyota. Недавно осуществить такую интересную задумку решила японская компания 70YO.70, которая постаралась стилизовать «Джимни» под легендарный ретро-вездеход Toyota Land Cruiser 70. 

Накануне стало известно, сколько такой внедорожник будет стоить на местном рынке. Согласно раскрытому прайс-листу, цена машины составит 4 миллиона 250 тысяч иен или примерно 2 миллиона рублей по нынешнему курсу валют.

260208 30874 2 2ijml 1
Suzuki Jimny в боди-ките JimnyLand от 70YO.70

В эту стоимость войдет как цена самого 3-дверного Suzuki Jimny, так и самого боди-кита для него, а также его установка на автомобиль.

Комплект тюнинга под названием «JimnyLand» включает в себя: обновленный капот и решетку радиатора, а также передние и боковые зеркала, воздухозаборник, передние поворотники на крыльях, боковые эмблемы на капоте и двойные задние боковые юбки.

Он точно воспроизводит все дизайнерские детали Land Cruiser 70 на трехдверной версии Jimny Sierra, превращая ее в уменьшенную копию Land Cruiser 70.

260208 30874 6 NULOE 1

В мощностную конфигурацию внедорожника изменения не вносились, поэтому «Джимни» даже с внешностью «семидесятки» продолжит комплектоваться существующим полуторалитровым бензиновым «атмосферником», развивающим 102 лошадиные силы.

Дополнительно для него предложат внедорожные колесные диски, особый песочный цвет кузова и «зубастые» покрышки Toyo Open Conutry R/T, а также усиленную подвеску для лучшей устойчивости на бездорожье. 

Продавать такие «Джимни» с дизайном «Тойоты» будут только в Японии.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:70YO.70

Читайте также:

Последние новости:

Новый BMW 5-Series в кузове универсал показался на...

Стали известны автомобили, за которыми охотятся угонщики в...

Новый Toyota Harrier обещает удивить неузнаваемым дизайном

Польский автодом под прикрытием: фургон Fiat спрятал внутри...

Новый брутальный кроссовер из Индии обещает схлестнуться за...

Назван долговечный японский гибридный кроссовер, который редко нуждается...

Информация о том, что мигать «поворотником» без штрафа...

3-дверный Suzuki Jimny разжился новыми «примочками» в базовой...

На торги выставили паровую пожарную машину 1886 года,...

Mitsubishi Pajero Mini может возродиться без акцента на...

Новая Mitsubishi Delica D:6 будет большой, футуристичной и...

На калининградском «Автоторе» будут собирать автомобили Changan и...

На новый мини-Land Cruiser от Toyota уже отмечен...

Один из редчайших Nissan GT-R в истории собираются...

Новейший Toyota RAV4 уже в России по цене...

Обновленный Genesis G90 хочет заставить покупателей нового Mercedes...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+