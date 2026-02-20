Suzuki Jimny с дизайном Land Cruiser 70 оценили в Японии в 2 млн рублей

Внедорожник Suzuki Jimny нередко становится объектом различных переделок, но далеко не всегда его пытаются сделать похожим на Toyota. Недавно осуществить такую интересную задумку решила японская компания 70YO.70, которая постаралась стилизовать «Джимни» под легендарный ретро-вездеход Toyota Land Cruiser 70.

Накануне стало известно, сколько такой внедорожник будет стоить на местном рынке. Согласно раскрытому прайс-листу, цена машины составит 4 миллиона 250 тысяч иен или примерно 2 миллиона рублей по нынешнему курсу валют.

Suzuki Jimny в боди-ките JimnyLand от 70YO.70

В эту стоимость войдет как цена самого 3-дверного Suzuki Jimny, так и самого боди-кита для него, а также его установка на автомобиль.

Комплект тюнинга под названием «JimnyLand» включает в себя: обновленный капот и решетку радиатора, а также передние и боковые зеркала, воздухозаборник, передние поворотники на крыльях, боковые эмблемы на капоте и двойные задние боковые юбки.

Он точно воспроизводит все дизайнерские детали Land Cruiser 70 на трехдверной версии Jimny Sierra, превращая ее в уменьшенную копию Land Cruiser 70.

В мощностную конфигурацию внедорожника изменения не вносились, поэтому «Джимни» даже с внешностью «семидесятки» продолжит комплектоваться существующим полуторалитровым бензиновым «атмосферником», развивающим 102 лошадиные силы.

Дополнительно для него предложат внедорожные колесные диски, особый песочный цвет кузова и «зубастые» покрышки Toyo Open Conutry R/T, а также усиленную подвеску для лучшей устойчивости на бездорожье.

Продавать такие «Джимни» с дизайном «Тойоты» будут только в Японии.