Польский автодом под прикрытием: фургон Fiat спрятал внутри уютную микро-квартиру со сканди-интерьером

Польская фирма Affinity RV подготовила новую модель автодома под названием Freedo RV 636 HT. Машина базируется на шасси Fiat Ducato и обладает длиной чуть больше 6-метров, чего оказалось достаточно для организации внутри необычного по продуманности и уюту жилого отсека, оформленного в скандинавском стиле.

Внутри кемпера есть все для того, чтобы путешествовать с комфортом, не уступающим пребыванию в собственной квартире.

Автодом Freedo RV 636 HT

Светлое пространство, отделенное от водительской кабины, организовано максимально продуманным образом и включает в себя компактный кухонный гарнитур с раковиной, плитой для готовки и маленьким холодильником.

По левому борту располагается небольшой санузел, в котором установлена душевая лейка, раковина, зеркало и унитаз.

Сразу за ним выделен небольшой уголок с гостиной зоной, где установлен складывающийся стол и две скамейки, служащие также в качестве ящиков для хранения вещей в дороге.

Дополнительные полки размещены по всей верхней части автодома, а на крыше, обшитой деревом, установлено небольшое окно.

За сон путешественников отвечает большая двуспальная кровать в задней части размерами 192×140 см, а за освещение внутри специальный комплект потолочных светильников и большое количество окон.

Разработчики утверждают, что их автодом на базе Fiat Ducato может принять на борт для ночевки до трех человек. В базовой комплектации кемпер идет с аккумулятором емкостью 130 Ач, который способен питать в том числе опциональный электрический обогреватель.

Стоимость автодома Freedo RV 636 HT в Европе будет составлять в базовой версии 72 тысячи 590 евро (примерно 6 миллионов 560 тысяч рублей по текущему курсу).