Новый брутальный кроссовер из Индии обещает схлестнуться за покупателей с Hyundai Creta

Индийская Mahindra активно развивает свою линейку моделей и постепенно включает в нее все больше представителей сегмента SUV, популярность которых растет по всему миру. Особым спросом в ней пользуются выходцы компактного класса, где главенствует Hyundai Creta и другие вседорожники схожих размеров.

Ответом на них должен стать новый брутальный кроссовер Vision S, который с прошлого года активно тестируется в качестве прототипа и сейчас готовится поменять свой статус на серийный образец.

Как будет выглядеть товарный Mahindra Vision S накануне продемонстрировала местная дизайн-студия «SRK Designs», выложив первые изображения этого «паркетника» без камуфляжа.

Рендер серийной версии Mahindra Vision S (SRK Designs)

На рендерах видно, что машина может получить плоский и высокий капот, прямоугольную решетку радиатора с вертикальными вставками, а также круглые фары.

Передний бампер получит большую декоративную пластину, а боковины примерят выпуклые накладки, защищающие лакокрасочное покрытие Vision S от царапин.

Особенностью кормы кроссовера, длина которого едва превысит 4-метра, могут стать необычные бумерангообразные фонари, а также запасное колесо, закрепленное оригинальным образом.

Рендер серийной версии Mahindra Vision S (SRK Designs)

Какие агрегаты будут доступны для серийного Mahindra Vision S пока неизвестно, но на презентации концепт-версии этой модели было заявлено о возможности нескольких вариантов трансмиссий (вероятно, модификации с ДВС и электрифицированной силовой установки).

Премьера нового вседорожника крупнейшего индийского автопроизводителя должна состояться уже скоро, но его продажи начнутся ориентировочно в следующем году.