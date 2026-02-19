Информация о том, что мигать «поворотником» без штрафа необходимо не менее 5 раз, оказалась вымыслом

Включение «поворотников» при повороте или перестроении является обязательным условием правил дорожного движения любых стран мира.

Однако недавно в интернете начали распространяться слухи о том, что недостаточное количество миганий указателей поворота может послужить причиной штрафа.

Об этом активно стали писать тайваньские СМИ со ссылкой на якобы несколько случаев, имевших место быть в последние недели. Но, разумеется, слухи о том, что водителю при повороте или перестроении необходимо не менее 5 раз мигать «поворотником», оказались вымыслом.

Транспортное управление города Гаосюн прокомментировало эти сведения, напомнив, что юридического требования на тему того, сколько раз нужно мигать указателями поворота, не существует.

Согласно международным правилам безопасности дорожного движения, водители должны использовать сигналы поворота на протяжении всего процесса смены полосы движения.

Термин «весь процесс» означает, что сигналы поворота должны использоваться с момента нахождения автомобиля в исходной полосе до завершения смены полосы.

В полицейском управлении Тайваня заявили, что цель использования указателей поворота – продемонстрировать водителю, что он намерен сменить полосу движения, и дать возможность следующим за ним транспортным средствам отреагировать на этот маневр заблаговременно.