ДомойАвтоновости сегодняНа торги выставили паровую пожарную машину 1886 года, которая 55 лет хранилась...

На торги выставили паровую пожарную машину 1886 года, которая 55 лет хранилась в музее Генри Форда

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
033f09a64176379509aa4bd065bb3e40183dc6de

Музейные экспонаты редко становятся объектами торгов, но недавно это произошло с паровой пожарной машиной 1886 года выпуска, которая на протяжении последних 55 лет простояла в музее Генри Форда. Ее автором является американская фирма Silsby Manufacturing Company из Нью-Йорка. И история этой компании выглядит поистине удивительной. 

Именно эта фирма установила стандарты в противопожарном ремесле Соединенных Штатов. Главной разработкой этой компании стал насос с двигателем внутреннего сгорания, который заменил неэффективные бригады с ведрами на механический паровой насос, подающий воду через шланг. 

Чем больше требовалось воды, тем крупнее был насос, а также паровой котел. Из-за этого пожарные машины Силсби были, как правило, очень большими.

subasta coche bomberos vapor 2 1

Выставленный на торги пожарный автомобиль сошел с конвейера в 1886 году. В 1930 году Детройтская пожарная служба продала паровую пожарную машину Силсби институту Эдисона (так в те времена называлась коллекция Генри Форда). 

Автомобиль пробыл там вплоть до 1985 года, а затем стал объектом коллекции одного известного эксперта по пожарным машинам, который провел ее реставрацию и украсил 23-каратным золотым напылением, а также орнаментом и никелированием. 

Снимок экрана 2026 02 19 в 11.35.14

Выставленный на торги пожарный автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием и принадлежностями, в том числе полным комплектом пожарного насоса и насосной установки. 

Аукцион продлится до 27 февраля. Учитывая высокую историческую ценность экспоната ожидается, что он уйдет с молотка по цене минимум в 270 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:RMSothebys

Читайте также:

Последние новости:

3-дверный Suzuki Jimny разжился новыми «примочками» в базовой...

Mitsubishi Pajero Mini может возродиться без акцента на...

Новая Mitsubishi Delica D:6 будет большой, футуристичной и...

На калининградском «Автоторе» будут собирать автомобили Changan и...

На новый мини-Land Cruiser от Toyota уже отмечен...

Один из редчайших Nissan GT-R в истории собираются...

Новейший Toyota RAV4 уже в России по цене...

Обновленный Genesis G90 хочет заставить покупателей нового Mercedes...

Новый Nissan GT-R: разработка задерживается, «отец» модели готов...

Новый кроссовер Mazda CX-20 окажется самым дешевым для...

За границей начали угонять автомобили с помощью Apple

Раскрыты наименее надежные подержанные кроссоверы и внедорожники

Новый недорогой кроссовер Fiat показал себя в естественной...

Кроссовер Duster может стать кросс-купе: в Dacia уже...

Чешский убийца Hyundai Creta и Haval Jolion добрался...

Почему Lada Niva до сих пор не знает,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+