На торги выставили паровую пожарную машину 1886 года, которая 55 лет хранилась в музее Генри Форда

Музейные экспонаты редко становятся объектами торгов, но недавно это произошло с паровой пожарной машиной 1886 года выпуска, которая на протяжении последних 55 лет простояла в музее Генри Форда. Ее автором является американская фирма Silsby Manufacturing Company из Нью-Йорка. И история этой компании выглядит поистине удивительной.

Именно эта фирма установила стандарты в противопожарном ремесле Соединенных Штатов. Главной разработкой этой компании стал насос с двигателем внутреннего сгорания, который заменил неэффективные бригады с ведрами на механический паровой насос, подающий воду через шланг.

Чем больше требовалось воды, тем крупнее был насос, а также паровой котел. Из-за этого пожарные машины Силсби были, как правило, очень большими.

Выставленный на торги пожарный автомобиль сошел с конвейера в 1886 году. В 1930 году Детройтская пожарная служба продала паровую пожарную машину Силсби институту Эдисона (так в те времена называлась коллекция Генри Форда).

Автомобиль пробыл там вплоть до 1985 года, а затем стал объектом коллекции одного известного эксперта по пожарным машинам, который провел ее реставрацию и украсил 23-каратным золотым напылением, а также орнаментом и никелированием.

Выставленный на торги пожарный автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием и принадлежностями, в том числе полным комплектом пожарного насоса и насосной установки.

Аукцион продлится до 27 февраля. Учитывая высокую историческую ценность экспоната ожидается, что он уйдет с молотка по цене минимум в 270 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей).