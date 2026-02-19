ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi Pajero Mini может возродиться без акцента на внедорожные возможности

Mitsubishi Pajero Mini может возродиться без акцента на внедорожные возможности

Копия 01 s scoop pajero mini 04cg large 1

Внедорожник Mitsubishi Pajero Mini, выпуск которого был остановлен более 10 лет назад, вновь рассматривается японским автопроизводителем как потенциальный автомобиль, способный вернуться на местный рынок.

Правда на этот раз это может быть не совсем тот «Паджеро Мини», который многие полюбили за его качества, демонстрируемые на бездорожье.

Японская пресса утверждает, что из-за соображений экономии на разработке рамной конструкции и продольного расположения двигателя новый Pajero Mini, если проекту дадут «зеленый свет», будет не таким, как прежде. 

Машина получит несущий кузов, пожертвовав внедорожными возможностями в пользу удобного повседневного использования. Ожидается, что эта модель будет построена на платформе eK Wagon, которую, в свою очередь, задействует другой представитель сегмента японских малолитражек – Mitsubishi Delica Mini.

Копия 02 s scoop pajero mini 05cg large 1
Mitsubishi Pajero Mini нового поколения (рендер)

«Тележка», ориентированная на легковые машины, отлично подходит для возрождения «Паджеро Мини» с точки зрения снижения затрат.

Добавив к ней технологию полного привода, различные конфигурации работы системы полного привода и высокий дорожный инженеры хотят добиться того, чтобы автомобиль выглядел на бездорожье лучше соплатформенной Delica Mini. 

С учетом родства по архитектуре, новый внедорожник Mitsubishi с большой долей вероятности унаследует у «Делики Мини» и ее угловатый внешний вид. Заднюю часть кузова могут окрасить в черный цвет, что обеспечит ему более компактный визуальный эффект, одновременно создавая впечатление стандартного внедорожника со снятой крышей. 

Дополнит вид машины специальный пластиковый обвес, призванный защитить ЛКП автомобиля от царапин. 

2026 mitsubishi delica mini interior
Интерьер Mitsubishi Delica Mini

Что касается силовых агрегатов, то здесь практически безальтернативным выглядит выбор между 660-кубовыми бензиновыми моторами в атмосферном и турбированном вариантах.

Мощность первого составит 52 лошадиные силы, а второго 64 л.с. соответственно. Оба двигателя, скорее всего, будут дополнены 48-вольтовым стартером-генератором, добавляющим к их максимальной производительности еще по 2,7-лошадиные силы. 

