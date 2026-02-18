Новая Mitsubishi Delica D:6 будет большой, футуристичной и технологичной 

Актуальный минивэн Mitsubishi Delica D:5 носит статус культового и предлагается на японском рынке на протяжении уже почти 18 лет. Недавно компания провела его обновление, но следующим шагом в развитии этой модели является безальтернативный переход в новую генерацию, в которой автомобиль сменит индекс на D:6.

На днях японская пресса раскрыла очередные подробности о новой «Делике». Если верить их сведениям, машину ждет увеличение в размерах, а также установка бензиново-электрической силовой установки с возможностью подзарядки от электросети.

Концепт-кар Mitsubishi D:X

Дизайн Delica D:6 будет вдохновляться концепт-каром D:X, презентованным несколько лет назад. Ожидается, что машина сохранит уникальную компоновку фар, а ее габариты окажутся следующими: 4,8-метра в длину, 1,8-метра в ширину и 1,9-метра в высоту соотвественно. Колесная база новой «Делики» должна растянуться до 2,8-метров.

Благодаря увеличенным размерам новый минивэн Mitsubishi превзойдет не только Nissan Elgrand, но и даже Toyota Alphard.

Ходят слухи, что новое поколение Delica будет оснащено полностью цифровой комбинацией приборов с поддержкой отображения различной информации, необходимой для водителя. На центральной консоли может появиться 12,3-дюймовый экран с высоким разрешением и расширенным функционалом.

Интерьер концепт-кара Mitsubishi D:X

Если верить утечкам, новая Mitsubishi Delica D:6 переберется с актуального традиционного полного привода к фирменной системе S-AWC с четырьмя ездовыми режимами.

Что касается силовой установки, то в качестве нее может выступить подключаемый гибрид (PHEV) на базе 2,4-литрового ДВС. Система должна оказаться более эффективной, чем сейчас в кроссовере Outlander PHEV, а также может обеспечить минивэну высокий уровень топливной экономичности.

Презентовать новую «Делику» должны ближе к концу этого – началу следующего года.