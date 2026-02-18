ДомойАвтоновости сегодняНа новый мини-Land Cruiser от Toyota уже отмечен ажиотажный спрос

На новый мини-Land Cruiser от Toyota уже отмечен ажиотажный спрос

Текст: Ростислав Архипов
Конец прошлого года ознаменовался премьерой нового небольшого рамного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ. Машина была показана на выставке «Японской мобильности», проходившей в период с 29 октября по 9 ноября 2025 года. 

Выход этой модели в продажу в Японии запланирован на середину этого года. А пока все выглядит так, будто за этим внедорожником выстроятся большие очереди.

Популярный японский журнал «Kuruma-News» связался с дилерами Toyota в Токио, чтобы выяснить, насколько высоким является интерес к машине со стороны покупателей. И был сильно удивлен.

Toyota FJ b side 1024x683 1
Toyota Land Cruiser FJ

Вот как выглядели комментарии от представителей столичных автосалонов «Тойоты» относительно нового Toyota Land Cruiser FJ:

«Они (покупатели) хотят знать дату релиза, начались ли предзаказы и сколько машина стоит. Если бы они могли купить ее немедленно, то сделали бы это прямо сейчас»;

«Кто-то хочет зарезервировать сразу две машины, по одной для родителя и ребенка, поэтому требуют поставить их первыми в очередь»;

«Желающих забронировать автомобиль до его официального запуска очень много. Мы ждем, что одновременно со стартом приема заказов будет наблюдаться ажиотажный спрос на эту модель».

Toyota Land Cruiser 250 6 1280x720 1
Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

Напомним, новый Toyota Land Cruiser FJ будет представлять собой компактный рамный внедорожник длиной 4,5-метра. Расстояние между его осями окажется равно 2,6-метрам, а дорожный просвет составит 24 см. В основе машины будет лежать платформа IMV, которая зарекомендовала себя с хорошей стороны в пикапе Hilux. 

В подкапотном пространстве нового Land Cruiser FJ расположится 2,7-литровый бензиновый мотор 2TR-FE с максимальной мощностью 163 лошадиные силы и крутящим моментом 246 Нм. Ассистировать ему будет 6-скоростная автоматическая коробка передач и система подключаемого полного привода.

Ожидается, что цены на новый рамный внедорожник Toyota будут варьироваться в пределах 4 миллионов иен (около 2 миллионов рублей).

Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:Kuruma-News

