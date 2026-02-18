На новый мини-Land Cruiser от Toyota уже отмечен ажиотажный спрос

Конец прошлого года ознаменовался премьерой нового небольшого рамного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ. Машина была показана на выставке «Японской мобильности», проходившей в период с 29 октября по 9 ноября 2025 года.

Выход этой модели в продажу в Японии запланирован на середину этого года. А пока все выглядит так, будто за этим внедорожником выстроятся большие очереди.

Популярный японский журнал «Kuruma-News» связался с дилерами Toyota в Токио, чтобы выяснить, насколько высоким является интерес к машине со стороны покупателей. И был сильно удивлен.

Toyota Land Cruiser FJ

Вот как выглядели комментарии от представителей столичных автосалонов «Тойоты» относительно нового Toyota Land Cruiser FJ:

«Они (покупатели) хотят знать дату релиза, начались ли предзаказы и сколько машина стоит. Если бы они могли купить ее немедленно, то сделали бы это прямо сейчас»;

«Кто-то хочет зарезервировать сразу две машины, по одной для родителя и ребенка, поэтому требуют поставить их первыми в очередь»;

«Желающих забронировать автомобиль до его официального запуска очень много. Мы ждем, что одновременно со стартом приема заказов будет наблюдаться ажиотажный спрос на эту модель».

Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

Напомним, новый Toyota Land Cruiser FJ будет представлять собой компактный рамный внедорожник длиной 4,5-метра. Расстояние между его осями окажется равно 2,6-метрам, а дорожный просвет составит 24 см. В основе машины будет лежать платформа IMV, которая зарекомендовала себя с хорошей стороны в пикапе Hilux.

В подкапотном пространстве нового Land Cruiser FJ расположится 2,7-литровый бензиновый мотор 2TR-FE с максимальной мощностью 163 лошадиные силы и крутящим моментом 246 Нм. Ассистировать ему будет 6-скоростная автоматическая коробка передач и система подключаемого полного привода.

Ожидается, что цены на новый рамный внедорожник Toyota будут варьироваться в пределах 4 миллионов иен (около 2 миллионов рублей).