Один из редчайших Nissan GT-R в истории собираются продать на торгах дороже 1 млн долларов

Текст: Алиса Шашкова
1996 nissan nismo 400r 01

Редчайший Nissan NISMO 400R 1996 года выпуска готовится стать одним из главных лотов аукциона Broad Arrow Amelia Auction, который пройдет 6–7 марта на острове Amelia Island. По оценке аукционного дома, автомобиль может уйти с молотка за сумму от 900 000 до 1,1 млн долларов.

Модель 400R считается одной из самых редких и желанных версий семейства Skyline GT-R. Подразделение Nismo планировало выпустить 100 экземпляров, однако фактически было собрано лишь 44 автомобиля. Именно эта ограниченность производства и делает модель объектом охоты со стороны коллекционеров по всей планете.

1996 nissan nismo 400r 06

В основе 400R лежит версия R33 GT-R V-Spec, но автомобиль пережил серьёзные доработки. Главным отличием стал модернизированный 2,8-литровый рядный шестицилиндровый мотор RB-X GT2 с двойным турбонаддувом мощностью более 400 л.с.

Помимо силового агрегата, были переработаны подвеска, тормозная система и аэродинамика, что превратило 400R в максимально приближенную к гоночной дорожную машину.

1996 nissan nismo 400r 07

Выставленный на торги экземпляр — восьмой из построенных 44 — окрашен в белый цвет и прошёл около 16 тысяч километров. Большую часть своей жизни автомобиль провёл в Японии, прежде чем был импортирован в США.

Хорошее состояние и относительно небольшой пробег в теории должны усилить его инвестиционную привлекательность и интерес коллекционеров.

Сегодня 400R считается одной из вершин эволюции классических Skyline эпохи R33 и одним из самых значимых автомобилей в истории Nismo. Поэтому будет неудивительно, если машина окажется продана по заявленной ориентировочной цене или даже дороже. 

Фото:Broad Arrow Auctions

