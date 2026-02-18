За границей начали угонять автомобили с помощью Apple

Зарубежные автоугонщики взяли в оборот новый высокотехнологичный способ автомобильных краж. По крайней мере на этой указывают местные СМИ.

По данным австралийского портала «Drive», преступники становятся все наглее и используют современные технологии, чтобы завладеть тем, что им законно не принадлежит. На помощь им пришло одно устройство, разработанное компанией Apple.

В 2021 году американский производитель электроники представил метку AirTag, которая представляет собой небольшой диск, использующий Bluetooth для связи с облаком. Устройство помогает быстро найти место, где была оставлена сумочка, ключи от машины или что-то другое важное для человека.

Но недавно автоугонщики начали использовать AirTag, чтобы выслеживать своих жертв. Определившись с ней, метку засовывают в такое место автомобиля, в котором ее невозможно заметить: как правило за переднюю решетку радиатора или номерной знак.

Судя по всему, таким образом автомобильные воры избавляют себя от необходимости поиска машины-жертвы в ночные и утренние часы.

Разумеется, использование AirTag в таких целях незаконно и предусматривает уголовный срок. Apple уже была проинформирована о том, что ее продукция используется таким незаконным способом.

При этом в компании отметили, что каждый экземпляр AirTag обладает собственным серийным номером, который является идентификатором его пользования. Поэтому обнаружив спрятанную в машине метку, полиции будет легко установить, кто ее владелец.

Кроме того, автовладельцам советуют использовать специальные приложения, которые сообщают о наличии рядом стороннего AirTag.