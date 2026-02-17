ДомойАвтоновости сегодняЯпонцы выпрашивают «королеву седанов» обратно на родной рынок

Японцы выпрашивают «королеву седанов» обратно на родной рынок

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
После премьеры Toyota Camry нового модельного года в Китае, созданной совместным предприятием GAC и Toyota, в японских соцсетях вновь подняли вопрос на тему того, почему эта модель не продается на родном для нее рынке.

Производство и реализация «Камри» завершились в «Стране восходящего солнца» с выходом 10 поколения этой модели в 2023 году, но за рубежом это была 11-я по счету генерация 4-дверки D-класса.

Автомобиль по-прежнему пользуется высокой популярностью, особенно на китайском рынке. Его длина составляет 4,9-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,4-метра при колесной базе в 2,8-метра. 

GAC-Toyota Camry 2026

Для покупателей Camry нового модельного года будет доступно сразу 3 силовых агрегата: 2-литровый бензиновый мотор, 2,5-литровый бензиновый двигатель и 2,5-литровая гибридная установка. 

Первоначально стоимость новой Toyota Camry в Китае составляла 191 тысячу 800 юаней (2,1-миллиона рублей), но сейчас такие машины продаются в «Поднебесной» по цене в 158 тысяч 800 юаней (1,7-миллиона рублей). 

На фоне таких прайсов, а также изменений, произошедших с «Камри», многие японские поклонники этой модели призывают местное руководство автопроизводителя пересмотреть свою позицию и вернуть знаменитую 4-дверку, которую в мире называют «королевой седанов», на родину. 

Впрочем, пока никаких комментариев на этот счет со стороны топ-менеджмента Toyota не было. И, скорее всего, вряд ли последует, поскольку решение о снятие «Камри» с конвейера и продаж в Японии было окончательным. 

