ДомойАвтоновости сегодняСамый качественный минивэн в мире начали продавать в России

Самый качественный минивэн в мире начали продавать в России

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 2025 Toyota Sienna XSE RubyFlarePearl 017 1

Гамма моделей Toyota всегда была известна тем, что помимо седанов, хэтчбеков, кроссоверов и внедорожников включала в себя семейные минивэны. Не отходит от этой практики японский автопроизводитель и сегодня, когда в его портфолио входит немало представителей этого сегмента мирового авторынка.

Но, что самое интересное, сейчас в их числе значится одна модель, которая считается лучшей с точки зрения надежности на планете. И еще важнее – недавно ее начали предлагать на российском рынке.

Sienna 2025 LD24 1

Речь идет о минивэне Toyota Sienna. Согласно исследованию журнала «J.D.Power», это самый качественный представитель сегмента MPV в мире. В свежих отчетах этого издания «Сиенна» борется по выносливости с другим японским популярным минивэном – Honda Odyssey. И пока одерживает над ним верх.

Новые Toyota Sienna сейчас везут в Россию через порт во Владивостоке. Во всех случаях это машины, оборудованные 2,5-литровым бензиновым турбомотором, работающим в составе гибридной силовой установки. Помогает им автоматическая коробка передач, а также передний или полный привод в зависимости от выбранной версии. 

Покупатели также могут заказать такие машины как в 5-местном, так и 7-местном вариантах компоновки салона. 

toyota sienna 1028583

Ценовая политика «серых» автосалонов, торгующих самым качественным минивэном в мире, выглядит следующим образом: наиболее доступные версии Toyota Sienna оценены у нас в 7 миллионов 300 тысяч рублей, тогда как самые дорогие стоят порядка 9 миллионов 650 тысяч рублей. 

Все предложения таких машин сейчас сосредоточены исключительно во Владивостоке. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Новый минивэн BMW для больших семей примерил облик...

Двойник Renault Twingo из Румынии: как он будет...

Семиместный корейский кроссовер представлен в обновленном виде

Роскошный корейский седан, конкурирующий с Audi, BMW и...

Новый Toyota Fortuner украдет дизайн Hilux

Популярный рамный внедорожник Suzuki продолжает совершенствоваться

Маленький кей-трак суббренда Toyota превратился в гостиничный номер...

Длинный Logan и современный аналог Largus: новые модели...

Неузнаваемый Toyota Raize под фанатов американской классики обновился

Toyota Land Cruiser Prado сделали еще брутальнее

Незаметный кроссовер Toyota, способный обогнать Subaru WRX

Малыша Toyota Roomy захотели сделать брутальным внедорожником: и...

Mitsubishi Delica D:5 стала мини-автодомом с двуспальной кроватью,...

Вроде «Крузак», но не тот: в Россию привезли...

В Африке случайно проговорились о цене самого маленького...

Малолитражный минивэн Nissan Roox представили в виде «подогретой»...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+