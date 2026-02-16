Самый качественный минивэн в мире начали продавать в России

Гамма моделей Toyota всегда была известна тем, что помимо седанов, хэтчбеков, кроссоверов и внедорожников включала в себя семейные минивэны. Не отходит от этой практики японский автопроизводитель и сегодня, когда в его портфолио входит немало представителей этого сегмента мирового авторынка.

Но, что самое интересное, сейчас в их числе значится одна модель, которая считается лучшей с точки зрения надежности на планете. И еще важнее – недавно ее начали предлагать на российском рынке.

Речь идет о минивэне Toyota Sienna. Согласно исследованию журнала «J.D.Power», это самый качественный представитель сегмента MPV в мире. В свежих отчетах этого издания «Сиенна» борется по выносливости с другим японским популярным минивэном – Honda Odyssey. И пока одерживает над ним верх.

Новые Toyota Sienna сейчас везут в Россию через порт во Владивостоке. Во всех случаях это машины, оборудованные 2,5-литровым бензиновым турбомотором, работающим в составе гибридной силовой установки. Помогает им автоматическая коробка передач, а также передний или полный привод в зависимости от выбранной версии.

Покупатели также могут заказать такие машины как в 5-местном, так и 7-местном вариантах компоновки салона.

Ценовая политика «серых» автосалонов, торгующих самым качественным минивэном в мире, выглядит следующим образом: наиболее доступные версии Toyota Sienna оценены у нас в 7 миллионов 300 тысяч рублей, тогда как самые дорогие стоят порядка 9 миллионов 650 тысяч рублей.

Все предложения таких машин сейчас сосредоточены исключительно во Владивостоке.