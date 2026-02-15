Toyota Land Cruiser Prado сделали еще брутальнее

Toyota Land Cruiser Prado нередко становится проектом для доработок многих фирм, специализирующихся на тюнинге. И актуальное поколение этой модели (J250) здесь не исключение.
Накануне зарубежная фирма Plomor представила собственный боди-кит для «Прадо», с которым знаменитый японский рамный внедорожник получает еще более брутальный дизайн и улучшенные способности за пределами асфальтового полотна.
Перемены в машине включают в первую очередь появление у нее особого переднего бампера с металлическим креплением для лебедки и трубчатой зашитой решетки радиатора и фар.
Дополнительно для машины предусмотрены особые накладки на колесных арках, специальная светотехника на крыше в виде прожекторов, экспедиционный багажник и опциональные канистры, крепящиеся на заднюю часть кузова.
Но даже это еще не все. Plomor увеличила дорожный просвет Land Cruiser Prado, а также наделила внедорожник особыми колесами с «зубастыми» покрышками, сквозь спицы которых проглядываются выкрашенные в красный цвет тормозные суппорты.
В агрегатную часть машины создатели боди-кита решили не заглядывать, поэтому никаких изменений по части техники не предусмотрено. Поэтому приобрести исходник для нее можно будет с любым двигателем: от бензинового до мягко-гибридного и даже полноценного гибридного мотора X-Force Max.
Цена комплекта доработок для Toyota Land Cruiser Prado пока не раскрывается.