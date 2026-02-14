Mitsubishi Delica D:5 стала мини-автодомом с двуспальной кроватью, кухней и кондиционером

ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi Delica D:5 стала мини-автодомом с двуспальной кроватью, кухней и кондиционером

Пока Mitsubishi готовится к смене поколения своей популярной модели Delica, известный производитель автодомов в Японии – компания Rocky2 – подготовила на базе актуальной «Делики» кемпер-версию.

Проект получил название Delica D:5 MV и выделяется своим продуманным внутренним пространством, которое несмотря на компактные размеры позволяет путешественникам чувствовать себя внутри как в полноценном автодоме. 

Аббревиатура MV в названии этой модели расшифровывается как Mountain Village («Горная деревня»). Для того, чтобы уверенно чувствовать себя в таких условиях, машине добавили особые устойчивые к царапинам пластиковые накладки на колесных арках. Но остальные изменения произошли в ее салоне.

Кемпер Mitsubishi Delica D:5 MV

Разработчики кемпера заменили оригинальную трехрядную семиместную конфигурацию сидений на двухрядную пятиместную. Функциональность пространства была реализована благодаря эксклюзивным комплектам доработок, в числе которых многофункциональные раздельные спальные места, деревянные полки, съемные обеденные столы и ящики для хранения.

Салон способен трансформироваться в гостиную, где можно общаться с гостями лицом к лицу, а также в спальную зону с импровизированной кроватью длиной 2100 мм и шириной 1110 мм. 

Для кемпера предусмотрена полноценная система кондиционирования воздуха, способная работать с заглушенным двигателем. Энергия на нее подается с аккумулятора на 100 Ач, который заряжается от опциональных солнечных батарей на крыше. 

Стоимость нового кемпера на базе Delica D:5 MV составит в Японии 5 миллионов 450 тысяч иен (2,7-миллиона рублей). Его продажи в «Стране восходящего солнца» начнутся в ближайшие несколько месяцев. 

Фото:Rocky2

