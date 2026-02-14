ДомойАвтоновости сегодняВроде «Крузак», но не тот: в Россию привезли кроссовер Toyota Urban Cruiser...

Вроде «Крузак», но не тот: в Россию привезли кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
20241115041945 Toyota Hyryder hybrid red 1

Несмотря на повышение ставок утильсбора, российский рынок параллельного импорта все еще жив, но большая часть спроса на нем перетекла на сегмент машин мощностью менее 160 лошадиных сил. 

Одним из представителей этого класса, к которому возник интерес со стороны покупателей, оказался новый бюджетный кроссовер Toyota, о котором знают только в Индии. Недавно его начали ввозить в Россию и предлагать для покупки несколько «серых» автосалонов страны.

Речь идет о модели Urban Cruiser Hyryder, которая является бейдж-инжиниринговым проектом «Тойоты» и «Сузуки». Машина базируется на недорогой платформе и не имеет ничего общего с настоящими внедорожниками Toyota Land Cruiser.

852774b4e4ba832fedf57fa781317b5afee5f568
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Сейчас такие автомобили начали массово везти в Россию со стоянок в Эмиратах. Цены на них сильно варьируются в зависимости от дилера. 

Так, к примеру, самое недорогое предложение нового Toyota Urban Cruiser Hyryder сейчас можно найти во Владивостоке, где за такую машину просят 2 миллиона 840 тысяч рублей. Однако в Тюмени цена автомобиля составляет ни много ни мало 4 миллиона 300 тысяч рублей. 

Во всех случаях «Урбан Крузер» идет с одинаковым техническим оснащением. Машина приводится в движение за счет полуторалитрового бензинового атмосферного двигателя, выдающего 102 лошадиные силы. Ассистентом для него выступает 48-вольтовый стартер-генератор, работающий в составе мягко-гибридной силовой установки. Коробка передач – «автомат». Привод – безальтернативный передний. 

tg6r4nUTxXOP5z01Q DDJAs800
Интерьер Toyota Urban Cruiser Hyryder

В арсенал таких машин может входить: цифровая комбинация приборов, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, мультируль, система бесключевого доступа в салон, климат-контроль и многое другое. 

