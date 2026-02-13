В Африке случайно проговорились о цене самого маленького Toyota Land Cruiser

В прошлом году Toyota показала новый рамный внедорожник Land Cruiser FJ, но до сих пор не раскрыла порядок цен, который можно ждать от этой модели.

Ходили слухи, что за такие автомобили в Японии будут просить от 4 миллионов иен, что эквивалентно сумме в 2 миллиона рублей по текущему курсу. Впрочем, похоже, в зависимости от рынка сбыта она будет сильно варьироваться. Причем в большую сторону.

Накануне Toyota Land Cruiser FJ был официально представлен в Южной Африке, где один из представителей местного подразделения японской компании случайно проговорился о возможной стоимости этой машины.

По словам старшего вице-президента Toyota South Africa Motors Леона Терона, цена нового маленького рамного внедорожника компании точно окажется ниже, чем прайс на местном рынке на «топовые» пикапы Toyota Hilux 8 генерации.

Для сравнения, последние продаются в ЮАР по цене в 945 тысяч 300 местных рандов (примерно 4,5-миллиона рублей).

Напомним, что 4,5-метровый Land Cruiser FJ будет оснащаться 2,7-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, который развивает мощность 163 л.с. и крутящий момент 246 Нм.

Атмосферный агрегат предназначен работать исключительно в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Super ECT. Мощность будет передаваться на все четыре колеса через систему полного привода с возможностью отключения.

Самый компактный Land Cruiser в модельном ряду Toyota появится на мировом рынке во втором квартале 2026 года.