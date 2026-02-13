ДомойАвтоновости сегодняУ самого маленького и дешевого Toyota Land Cruiser будет тяговитая дизельная версия

У самого маленького и дешевого Toyota Land Cruiser будет тяговитая дизельная версия

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2025 10 2026toyotalandcruiserfj02

Представленный в конце 2025 года внедорожник Toyota Land Cruiser FJ был заявлен как модель, для которой окажется положен только один двигатель – 2,7-литровый бензиновый атмосферный агрегат 2TR-FE. 

Но из-за устаревшей конструкции он не соответствует экологическим нормам многих стран, а новый «мини-Ленд-Крузер», похоже, собираются продавать не только в Японии. Все это ставит перед инженерами «Тойоты» очередную важную задачу. 

По слухам, пришедшим из Японии, компания планирует расширить линейку моторов своей компактной внедорожной модели за счет нового дизельного двигателя, который достался Toyota Hilux нового поколения. 

2025 10 2026toyotalandcruiserfj13

По данным журнала «Best Car Web», внедорожник Land Cruiser FJ начнут комплектовать 2,8-литровым 4-цилиндровым турбодизелем 1GT-FTV от Hilux с 2029 года. В пикапе он развивает 203 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента и агрегатируется 6-скоростной автоматической коробкой передач.

Выпуск Toyota Land Cruiser FJ будет налажен в Таиланде, где на протяжении последних лет собирают его родственника по платформе IMV – пикап Hilux Champ. Он также комплектуется турбодизельным агрегатом, но меньшим по объему (на 2,4-литра). 

Что касается начала продаж нового рамного внедорожника «Тойоты» в Японии, то оно намечено на середину этого года.

Ориентировочная стоимость таких машин составит порядка 4 миллионов иен, что эквивалентно сумме около 2 миллионов рублей по действующему курсу валют. 

Фото:Toyota

