За последней новой Mitsubishi Delica D:5 в Японии выстроились огромные очереди

Фото: Mitsubishi

В конце осени прошлого года состоялась премьера обновленного минивэна Mitsubishi Delica D:5. Это последняя модернизация этой модели, которая в ближайшие годы должна перебраться в генерацию D:6.

Прием заказов на такие машины был дан еще в прошлом году. С тех пор количество заявок, оформленных в дилерских центрах Японии на рестайлинговый Delica D:5, превысило отметку в 7 тысяч единиц.

На данный момент очередь на приобретение этой машины растянулась до шести месяцев и, если верить местным СМИ, дальше будет только хуже.

Фото: Mitsubishi

Напомним, с обновлением Mitsubishi Delica D:5 приобрела новую решетку радиатора, перелицованные бамперы, а также глянцевые накладки на арках. Переделке подверглись задние фонари кросс-минивэна и дизайн его 18-дюймовых колесных дисков, а также появились новые цвета кузова.

Главным изменением внутри оказалась цифровая комбинация приборов размером 8-дюймов. Кроме того, такие машины обзавелись новым салонным декором, получили более качественные материалы отделки, отталкивающие воду, и современные разъемы USB Type-С.

Фото: Mitsubishi

Что касается технических перемен, то новая Delica D:5 со своей финальной модернизацией перед сменой поколения приобрела точно такую же систему полного привода, что и у кроссовера Outlander с выбором ездового режима из четырех запрограммированных покрытий.

Мотор машины остался без изменений и по-прежнему представляет собой 2,3-литровый турбодизельный агрегат, развивающий 145 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Ассистентом для него выступает 8-скоростная АКПП.

Цены на обновленные Mitsubishi Delica D:5, за которыми на родине скопились очереди, находятся в вилке от 4,5 до 4,9-миллиона иен (2,2 – 2,4-миллиона рублей соответственно).