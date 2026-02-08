ДомойАвтоновости сегодняЛегенда бездорожья от Mitsubishi возвращается в новом поколении с новым ДНК

Легенда бездорожья от Mitsubishi возвращается в новом поколении с новым ДНК

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Раскрыты новые подробности о проекте возрожденного Pajero

1770193879 2

Производство внедорожника Mitsubishi Pajero завершилось в Японии в 2019 году. За долгие годы эта модель обрела статус легенды, которая зарекомендовала себя в глазах своих владельцев только с хорошей стороны. 

Несмотря на то, что Mitsubishi до сих пор официально не подтвердил выпуск нового поколения Pajero, такой автомобиль находится в разработке и готовится к релизу. В начале этого года компания показала телевизионный рекламный ролик, в одном из кадров которого, судя по всему, засветился возрожденный «Паджеро». 

Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero кардинальным образом отличится от своего предшественника с точки зрения внешности. 

1770193879 1 1
Mitsubishi Pajero нового поколения (спекулятивный рендер)

Машине достанется дизайнерский стиль Dynamic Shield с замысловатыми светодиодными дневными ходовыми огнями, компактными блоками фар, прямоугольной радиаторной решеткой с хромированным оформлением ламелей, а также мускулистые передние и задние крылья, мощные бамперы и высокий дорожный просвет.

Внутри ждут появления высококачественных материалов отделки и цифровых интерфейсов с высоким разрешением, которые были недоступны для устаревшего даже на момент производства предшественника этой модели.

foto l200 2024 08 1
Mitsubishi L200 актуального поколения

В основу нового «Паджеро» должна лечь недавно разработанная платформа, созданная на базе рамной конструкции пикапа L200/Triton. В ней силовой агрегат, в качестве которого может выступить 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый турбодизель, будет сочетаться с прочной рамой.

За счет двухступенчатой технологии турбонаддува в машине будет реализовано равномерное распределение крутящего момента на низких оборотах, что позитивным образом скажется на проходимости автомобиля в таких дорожных условиях как гравий или грязь. 

Официальная премьера нового Mitsubishi Pajero состоится ближе к середине 2026 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Goo-Net

Читайте также:

Последние новости:

Новый электрический Mercedes-Benz C-Class показан на первых фото

Дилеры описывают новый рамный внедорожник Nissan как «очень...

Toyota полностью переосмыслит самый продаваемый седан в истории

Гипотетический Lada Largus 2 разобрали до винтика после...

Сколько стоят 3-летние Geely Monjaro в России прямо...

Большое исследование надежности: лучшие автомобили японские, но не...

Новый минивэн Lada RGB, который хотят сделать лучше...

Самый маленький рамный внедорожник Toyota без причины оделся...

Бюджетный грузовичок Toyota стал комфортабельным гостиничным номером с...

Новый крошечный автомобиль Toyota прозвали «холодильником на колесах»

Компактный седан Hyundai дороже Solaris метит в новое...

Новый японско-китайский кроссовер теперь и в России

Представлен лимитированный Mercedes-Benz с мотором Pagani Zonda

Новая Toyota Celica появится несмотря ни на что

Популярный коммерческий фургон Nissan превратился в 15-местный Mitsubishi...

Mitsubishi Pajero Mini хочет вернуться, но не в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+