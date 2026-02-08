Легенда бездорожья от Mitsubishi возвращается в новом поколении с новым ДНК

Производство внедорожника Mitsubishi Pajero завершилось в Японии в 2019 году. За долгие годы эта модель обрела статус легенды, которая зарекомендовала себя в глазах своих владельцев только с хорошей стороны.

Несмотря на то, что Mitsubishi до сих пор официально не подтвердил выпуск нового поколения Pajero, такой автомобиль находится в разработке и готовится к релизу. В начале этого года компания показала телевизионный рекламный ролик, в одном из кадров которого, судя по всему, засветился возрожденный «Паджеро».

Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero кардинальным образом отличится от своего предшественника с точки зрения внешности.

Mitsubishi Pajero нового поколения (спекулятивный рендер)

Машине достанется дизайнерский стиль Dynamic Shield с замысловатыми светодиодными дневными ходовыми огнями, компактными блоками фар, прямоугольной радиаторной решеткой с хромированным оформлением ламелей, а также мускулистые передние и задние крылья, мощные бамперы и высокий дорожный просвет.

Внутри ждут появления высококачественных материалов отделки и цифровых интерфейсов с высоким разрешением, которые были недоступны для устаревшего даже на момент производства предшественника этой модели.

Mitsubishi L200 актуального поколения

В основу нового «Паджеро» должна лечь недавно разработанная платформа, созданная на базе рамной конструкции пикапа L200/Triton. В ней силовой агрегат, в качестве которого может выступить 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый турбодизель, будет сочетаться с прочной рамой.

За счет двухступенчатой технологии турбонаддува в машине будет реализовано равномерное распределение крутящего момента на низких оборотах, что позитивным образом скажется на проходимости автомобиля в таких дорожных условиях как гравий или грязь.

Официальная премьера нового Mitsubishi Pajero состоится ближе к середине 2026 года.