ДомойАвтоновости сегодняToyota полностью переосмыслит самый продаваемый седан в истории

Toyota полностью переосмыслит самый продаваемый седан в истории

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

К премьере готовится новое поколение модели Corolla

22

Новое поколение Toyota Corolla уже не за горами. Самый популярный седан мирового авторынка готовится к существенным изменениям, причем как с точки зрения внешней части, так и технической.

Справить премьеру машина, по слухам, должна во второй половине этого года, а до первых добраться в первой половине 2027-го. А пока все пытаются угадать, как она будет выглядеть и чем комплектоваться.

44
Концепт-кар Toyota Corolla 2025

Цифровой художник «Theottle» взял за основу своей новой работы изображения концепт-кара Corolla прошлого года и переосмыслил его в серийный автомобиль, позаимствовав многие визуальные решения у прототипа.

В итоге получился седан с менее футуристичным экстерьером, чем у шоу-кара, но не менее современный и спортивный.

1 2
Серийная версия Toyota Corolla нового поколения (рендеринг)

Автомобилю Toyota достались более «мягкие» линии кузова, традиционные дверные ручки, нетривиальная световая подпись спереди и сзади, а также необычным образом скроенные бамперы и встроенный компактный спойлер в крышку багажника.

2 3
Серийная версия Toyota Corolla нового поколения (рендеринг)

Ожидается, что новая Corolla будет опираться на платформу TNGA, но продавать ее будут в нескольких версиях. 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор будет улучшен за счет добавления ему электрического довеска. Нынешний 1,8-литровый ДВС могут также перенести в новую модель. 

Более того, не исключен вариант с полностью электрической силовой установки, а также версией GR Corolla с новейшим производительным 2-литровым ДВС с турбонаддувом, который хотят в будущем ставить на возрожденные MR2 и Celica. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Theottle/YouTube, Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Легенда бездорожья от Mitsubishi возвращается в новом поколении...

Дилеры описывают новый рамный внедорожник Nissan как «очень...

Гипотетический Lada Largus 2 разобрали до винтика после...

Сколько стоят 3-летние Geely Monjaro в России прямо...

Большое исследование надежности: лучшие автомобили японские, но не...

Новый минивэн Lada RGB, который хотят сделать лучше...

Самый маленький рамный внедорожник Toyota без причины оделся...

Бюджетный грузовичок Toyota стал комфортабельным гостиничным номером с...

Новый крошечный автомобиль Toyota прозвали «холодильником на колесах»

Компактный седан Hyundai дороже Solaris метит в новое...

Новый японско-китайский кроссовер теперь и в России

Представлен лимитированный Mercedes-Benz с мотором Pagani Zonda

Новая Toyota Celica появится несмотря ни на что

Популярный коммерческий фургон Nissan превратился в 15-местный Mitsubishi...

Mitsubishi Pajero Mini хочет вернуться, но не в...

Новое поколение «заряженного» кроссовера Audi SQ7 выбралось на...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+