Toyota полностью переосмыслит самый продаваемый седан в истории

Новое поколение Toyota Corolla уже не за горами. Самый популярный седан мирового авторынка готовится к существенным изменениям, причем как с точки зрения внешней части, так и технической.

Справить премьеру машина, по слухам, должна во второй половине этого года, а до первых добраться в первой половине 2027-го. А пока все пытаются угадать, как она будет выглядеть и чем комплектоваться.

Концепт-кар Toyota Corolla 2025

Цифровой художник «Theottle» взял за основу своей новой работы изображения концепт-кара Corolla прошлого года и переосмыслил его в серийный автомобиль, позаимствовав многие визуальные решения у прототипа.

В итоге получился седан с менее футуристичным экстерьером, чем у шоу-кара, но не менее современный и спортивный.

Серийная версия Toyota Corolla нового поколения (рендеринг)

Автомобилю Toyota достались более «мягкие» линии кузова, традиционные дверные ручки, нетривиальная световая подпись спереди и сзади, а также необычным образом скроенные бамперы и встроенный компактный спойлер в крышку багажника.

Серийная версия Toyota Corolla нового поколения (рендеринг)

Ожидается, что новая Corolla будет опираться на платформу TNGA, но продавать ее будут в нескольких версиях. 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор будет улучшен за счет добавления ему электрического довеска. Нынешний 1,8-литровый ДВС могут также перенести в новую модель.

Более того, не исключен вариант с полностью электрической силовой установки, а также версией GR Corolla с новейшим производительным 2-литровым ДВС с турбонаддувом, который хотят в будущем ставить на возрожденные MR2 и Celica.