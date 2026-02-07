Самый маленький рамный внедорожник Toyota без причины оделся в камуфляж

В октябре прошлого года Toyota показала свой новый мини-внедорожник Land Cruiser FJ. Автомобиль должен появиться в продаже в Японии уже в мае по цене от 3,5 до 4-миллионов иен (1,7 – 2-миллиона рублей).

Несмотря на то, что дизайн и техническая сторона машины уже рассекречены, накануне Land Cruiser FJ неожиданно появился на дорогах Таиланда. Причем вновь в закамуфлированном виде.

Замеченный в Таиланде внедорожник был сильно замаскирован, чтобы его было невозможно не узнать, но определить, что в кадр очевидцев попал именно новый Land Cruiser FJ, оказалось легко по характерному угловатому силуэту машины, стилю его задних фонарей и наличию запасного колеса на двери багажника.

Фото: соцсети

Зачем «Тойоте» понадобилось вновь так плотно укутывать уже представленный официально внедорожник в камуфляж остается загадкой.

Напомним, длина самого компактного и потенциально самого дешевого внедорожника «Тойоты» составит 4,6-метра, ширина будет равна 1,8-метрам, а высота почти 2-метрам. Расстояние между осями составит 2,6-метра.

Фото: Toyota

Машина унаследует многие визуальные решения у своего старшего брата Land Cruiser 250/Prado.

Фото: Toyota

Что касается механической стороны, то в подкапотном пространстве нового рамного внедорожника должен расположиться 2,7-литровый 4-цилиндровый бензиновый безнаддувный мотор мощностью 163 лошадиные силы.

Позднее, по слухам, в гамму двигателей модели войдет 2,8-литровый дизельный агрегат, который может дополнить 48-вольтовая мягкая гибридная система для улучшения показателей экологичности и топливной экономичности.