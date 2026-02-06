Mitsubishi Pajero Mini хочет вернуться, но не в том виде, в котором все его знают

Mitsubishi уже подтвердила, что разрабатывает новую генерацию внедорожника Pajero. Но одновременно с этим ходят слухи о том, что возрождение ждет и его мини-версию. Свежие спекуляции на эту тему из Японии утверждают, что машина может появиться в ближайшие годы и оказаться совсем не тем автомобилем, который так любили фанаты бездорожья.

Недавно в Сети появился первый рендер новой генерации Mitsubishi Pajero Mini, если верить которому машина получит дизайн, роднящий ее с кей-каром Delica Mini.

Автомобилю может достаться двухуровневая оптика, X-образная решетка радиатора, брутальный бампер с серебристой «губой», а также пластиковые защитные накладки на колесных арках, дверях и порогах, оберегающие ЛКП машины от повреждений.

Mitsubishi Pajero нового поколения (спекулятивный рендер)

Инсайдеры из «Страны восходящего солнца» пишут, что на этот раз «Паджеро Мини» будет представлять собой кроссовер с несущим кузовом, который построят на то же платформе, что и кей-вэн Delica Mini.

От своего родственника по «тележке» машина может отличиться другим дизайном, более высоким дорожным просветом и наличием специальных электронных внедорожных режимов.

Вкупе с отличной геометрической проходимостью за счет коротких свесов и небольшой колесной базы они позволят новому Pajero Mini съезжать с асфальта на проселочные дороги. Но большего с точки зрения проходимости от машины ждать не стоит.

Что касается двигателя, то под капотом новинки может разместиться бензиновая «тройка» в атмосферной и турбированной модификациях, выдающая 52 и 64 лошадиные силы в зависимости от версии. Помогать ей будет вариатор, стартер-генератор на 2,7 лошадиные силы и система полного привода.