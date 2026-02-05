В Россию предлагают привезти новый «народный» кроссовер дешевле «китайцев»

ДомойАвтоновости сегодняВ Россию предлагают привезти новый «народный» кроссовер дешевле «китайцев»

Текст: Алексей Шмидт
Серые автосалоны начали собирать заказы на Kia KX1

На сегодняшний день на официальном первичном российском авторынке практически невозможно найти модели в сегменте SUV, которые стоили бы дешевле 1,7-миллиона рублей. Но подобные предложения по-прежнему остаются для тех, кто не боится пользоваться услугами так называемых «серых» импортеров.

Недавно в списке предложений таких автосалонов под заказ появился кроссовер, который вполне мог бы завоевать звание «народного» из-за своей невысокой цены даже с учетом затрат на покупку, оформление документов и доставку из-за границы.

Речь идет о модели Kia KX1, заказы на которую недавно начал собирать один автосалон, базирующийся во Владивостоке. 

kia kx1 7
Kia KX1

Это субкомпактный «паркетник» длиной 4,1-метра, шириной 1,7-метра и высотой 1,5-метра. Расстояние между осями в случае с ним составляет 2,6-метра, а дорожный просвет равен 18,5 сантиметрам. 

Машина появилась на рынке восемь лет назад и неплохо показала себя с точки зрения продаж. В особенности благодаря своей невысокой цене и надежной, а также проверенной платформе Kia Rio.

kia kx1 6

В Россию новые Kia KX1 предлагают привезти из Китая в варианте с 1,4-литровым бензиновым «атмосферником», отдача которого равна 100 лошадиным силам.

Двигатель агрегатируется автоматической коробкой передач, но привод, несмотря на то, что это кроссовер, может быть только передним. 

kia kx1 5
Интерьер Kia KX1

За новые Kia KX1 под заказ в России предлагают заплатить 1 миллион 650 тысяч рублей. Это дешевле, чем сегодня просят за большинство предложенных в РФ официально китайских кроссоверов. 

Фото:Kia

