В Россию предлагают привезти новый «народный» кроссовер дешевле «китайцев»

На сегодняшний день на официальном первичном российском авторынке практически невозможно найти модели в сегменте SUV, которые стоили бы дешевле 1,7-миллиона рублей. Но подобные предложения по-прежнему остаются для тех, кто не боится пользоваться услугами так называемых «серых» импортеров.

Недавно в списке предложений таких автосалонов под заказ появился кроссовер, который вполне мог бы завоевать звание «народного» из-за своей невысокой цены даже с учетом затрат на покупку, оформление документов и доставку из-за границы.

Речь идет о модели Kia KX1, заказы на которую недавно начал собирать один автосалон, базирующийся во Владивостоке.

Kia KX1

Это субкомпактный «паркетник» длиной 4,1-метра, шириной 1,7-метра и высотой 1,5-метра. Расстояние между осями в случае с ним составляет 2,6-метра, а дорожный просвет равен 18,5 сантиметрам.

Машина появилась на рынке восемь лет назад и неплохо показала себя с точки зрения продаж. В особенности благодаря своей невысокой цене и надежной, а также проверенной платформе Kia Rio.

В Россию новые Kia KX1 предлагают привезти из Китая в варианте с 1,4-литровым бензиновым «атмосферником», отдача которого равна 100 лошадиным силам.

Двигатель агрегатируется автоматической коробкой передач, но привод, несмотря на то, что это кроссовер, может быть только передним.

Интерьер Kia KX1

За новые Kia KX1 под заказ в России предлагают заплатить 1 миллион 650 тысяч рублей. Это дешевле, чем сегодня просят за большинство предложенных в РФ официально китайских кроссоверов.