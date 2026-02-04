Идеальный автодом для охоты и рыбалки на базе грузовика Iveco 4х4

ДомойАвтоновости сегодняИдеальный автодом для охоты и рыбалки на базе грузовика Iveco 4х4

В России разработали дом на колесах для экстремального бездорожья и активного отдыха

Рынок кастомный автодомов пополнился очередным проектом нижегородской фирмы «Волгатрейд». На этот раз в его основу легло полноприводное шасси Iveco Eurocargo 4×4 с двойной кабиной на 5 мест и полноценным жилым модулем, в котором можно с комфортом городской квартиры жить на охоте или рыбалке. 

Размеры жилого отсека составили 4,8-метра в длину, 2,4-метра в ширину и 2-метра в высоту. Внутри выделена зона для гостиной с двумя диванами, которые можно трансформировать в объемное спальное место.

В полноценной спальной зоне установлена большая кровать с ортопедическим матрасом и вместительными системами хранения, в том числе сушильным шкафом с подогревом.

Одни из ключевых элементов этого проекта стала кухня, где разместились дизельные варочная панель и духовой шкаф, а также микроволновка и холодильник.

Столешницу и фартук разработчики автодома изготовили из искусственного камня, а также наделили гарнитур встроенной мойкой с расширяемой рабочей зоной и продуманной системой хранения посуды. 

Есть возможность организации полевой выдвижной кухни снаружи автодома, где можно чистить рыбу или разделывать мясо, а также летнего душа. 

В санузле все выглядит так, будто это не дом на колесах, а полноценная квартира в городе. Все благодаря душевой зоне с перегородкой, раковине и шкафчикам, выполненным из искусственного камня, а также выдвижной лейки для душа и даже стиральной машине. 

За питание бытовой техники в полноприводном автодоме отвечает набор аккумуляторов и мощный инвертор, которые управляются специальной панелью, а за отопление и охлаждение отопитель и кондиционер, тогда как вода подается на кухню и в санузел с объемных баков через бойлер и систему фильтрации. 

Стоимость такого внедорожного автодома, согласно прайс-листу, размещенному его разработчиком, составляет 4 миллиона 810 тысяч рублей и не включает в себя цену шасси Iveco Eurocargo 4×4.

Фото:Волгатрейд

