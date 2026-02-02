В Россию начали ввозить хэтчбек, от которого без ума японцы

ДомойАвтоновости сегодняВ Россию начали ввозить хэтчбек, от которого без ума японцы

Текст: Алексей Шмидт
До РФ добрался кей-кар Honda N-Box

Япония – особое место на планете, где существует сегмент так называемых кей-каров. Такие машины длиной до 3,4-метров являются самыми популярными на местном рынке, опережая полноразмерные в разы из-за низкой стоимости владения и льготных налоговых ставок. 

По итогам прошлого года лидером японского рынка вновь оказался кей-кар. Им стал Honda N-Box, разошедшийся в «Стране восходящего солнца» за 12 месяцев 2025-го тиражом более 200 тысяч машин. И как выяснилось накануне, эта модель сейчас доступна даже для российских покупателей.

Honda N-Box

По информации «Дейли-Мотор», несколько серых дилеров начали предлагать для ввоза в Россию новые хэтчбеки Honda N-Box. Оба находятся во Владивостоке и готовы привезти в РФ такие 5-дверки за относительно небольшие по сегодняшним меркам деньги.

Автомобили оснащаются 0,7-литровым бензиновым атмосферным двигателем, мощность которого составляет всего 64 лошадиные силы. Вместе с малолитражным ДВС под капотом самого популярного автомобиля Японии 2025 года трудится вариатор CVT.

Привод можно выбрать как передний, так и полный, но под заказ в Россию пока везут только варианты N-Box 2WD.

В арсенал таких машин входит мультируль, цифровая комбинация приборов, климатическая и мультимедийная системы, подогревы сидений, а также разъемы USB и USB-C для зарядки гаджетов. 

Заказать новые Honda N-Box из Японии в Россию параллельные импортеры предлагают по ценам от 1 миллиона 290 тысяч рублей и выше.

