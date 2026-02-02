Альтернативный Toyota Land Cruiser, который мало кто ждет, появится в 2027 году

Toyota продолжает расширять свое популярное семейство внедорожников Land Cruiser. К недавно представленному компактному Land Cruiser FJ готовится присоединиться еще один представитель этого класса, но гораздо больших размеров и работающий на электричестве.

Речь идет о модели Land Cruiser Se, которая была представлена в качестве концепта в 2023 году на автосалоне в Токио.

Согласно сведениям, раскрытым японской прессой, глобальный дебют серийной модификации этого батарейного внедорожника состоится уже в 2027 году, то есть менее, чем через 2 года.

Новый электрический «Ленд Крузер» должен оказаться самым большим в семействе по длине, ширине и колесной базе. Его габариты могут составить 5150x1990x1705 мм, а расстояние между осями окажется равно 3050 мм.

Внутри расположится 7-местный салон, а благодаря отсутствию рамы машина сможет удивить высокой маневренностью. Но, судя по всему, основным ее уделом в отличие от родственников станет асфальт, а не пересеченная местность.

Внешний стиль машины будет следовать характерным для семейства Land Cruiser решениям, в том числе угловатому и брутальному дизайну, но автомобиль отличится горизонтальными светодиодными фарами спереди и трапециевидными светодиодными фонарями по бокам переднего бампера.

Закрытая решетка радиатора намекнет на электрический статус внедорожника, а боковины с «парящей» крышей и корма с большим горизонтальным светодиодным фонарем отличат его во внешности от всех других «Ленд Крузеров» окончательно.

Конфигурация силовой установки в случае с электрическим Land Criuser Se может оказаться классической. Японские СМИ предполагают, что приводить в движение внедорожник будут электромотора, развивающие 500 лошадиных сил, а также емкая батарея, обеспечивающая машине запас хода до 600 км.