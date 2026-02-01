Рестайлинг Duster: как поменяется один популярнейших кроссоверов в мире

ДомойАвтоновости сегодняРестайлинг Duster: как поменяется один популярнейших кроссоверов в мире

Текст: Алиса Шашкова
Показаны первые рендеры обновленного Dacia Duster

Снимок экрана 2026 02 01 в 17.35.18

В ноябре 2023 года Dacia представила новое, треть по счету поколение кроссовера Duster, который затем начали продавать в отдельных странах под маркой Renault.

Ожидается, что эта модель пройдет через рестайлинговые процедуры ориентировочно в 2027 году. Как она может поменяться рассказали и показали журналисты французского портала «Automobile-Magazine».

nouvelle calandre nouvelle signature lumineuse nouveau bouclier le dacia duster restyle montera en gamme
Обновленный Dacia Duster 3 поколения (рендер)

Судя по первым рендерам, опубликованным в Сети, обновленному «Дастеру» может достаться новая решетка радиатора с шестипиксельным хромированным декором по обе стороны от логотипа, заменившим горизонтальные планки.

«Гриль» будет обрамлен фарами с новой световой сигнатурой. Перевернутый Y-образный рисунок исчезнет из оптики и окажется переделан на более сдержанный.

Бампер реформенного «Дастера», по слухам, будет унифицирован со старшим кроссовером Dacia Bigster, как это было ранее сделано с обновленными Peugeot 3008 и 5008. Такое решение позволит сэкономить на поставщиках и логистике, инвестировав высвободившиеся средства в другие более важные улучшения оснащения машины. 

la planche de bord du dacia duster restyle devrait reprendre linterface digitale du renault duster indien
Интерьер обновленного Dacia Duster 3 поколения (рендер)

Интерьер кроссовера, скорее всего, окажется значительно доработан, особенно в области цифровой комбинации приборов, которая увеличится в размерах, а также экрана мультимедийной системы. 

В арсенал машины может войти в том числе панорамная стеклянная крыша, которая сейчас предлагается для более дорогого кроссовера Dacia Bigster, а также новая 2-цветная схема окраса. 

О том, как поменяется «Дастер» в ходе обновления с точки зрения «техники» пока ничего неизвестно, но, вероятно, глобальных изменений в агрегатной линейке модели не предвидится.

Фото:Automobile-Magazine

