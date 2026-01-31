В Таиланде научились переделывать старые Toyota Fortuner в несуществующие новые

Пока покупатели во многих странах дожидаются затянувшегося выхода в продажу нового поколения внедорожника Toyota Fortuner, умельцы в Таиланде уже переделывают машины актуального поколения в следующее. И помогает им в этом пикап Toyota Hilux.

Премьера нового «Хайлакса» состоялась в прошлом году и сейчас такие автомобили уже продаются на многих рынках. Учитывая, что ранее этот пикап был прародителем Fortuner, неудивительно, что машине сватают ту же самую внешность и новой генерации.

Тайские кузовные мастера уже берут за основу детали оформления передней части кузова свежего Hilux, воссоздают их собственными усилиями и подгоняют под действующие внедорожники Fortuner, что придает им совершенно новый вид.

Судя по первым снимкам, сделанным на дорогах Таиланда на старые «Форчунеры» устанавливают другие передние крылья, новый капот, иную решетку радиатора, бамперы и узкие фары, копирующие эти элементы экстерьера девятого поколения Hilux.

Стоимость таких переделок не уточняется. Ими занимаются местные фирмы, специализирующиеся на тюнинге.

Что касается настоящего нового поколения Toyota Fortuner, то его премьера, по слухам, состоится в ближайшие пару лет. От машины ждут нового дизайна и доработанной технической части.