Льготный утильсбор: самый дешевый кроссовер Lexus теперь продается в России

Текст: Михаил Романченко
Раскрыты цены на самый компактный и недорогой «паркетник» компании «Лексус»

Первым компакт-кроссовером японской премиальной марки Lexus стала модель UX. Такие машины продавали появились в 2018 году и с 2019 года даже предлагались в России. 

Однако в середине 2023 года на этот поприще произошла замена. Звание самого компактного и недорогого «паркетника» роскошного суббренда Toyota заняла модель LBX, построенная на платформе Toyota Yaris Cross. 

Накануне выяснилось, что такие машины начали предлагаться на российском авторынке. Их стали массово завозить из Японии на фоне вступивших в силу новых ставок утильсбора с начала этого года.

Во всех случаях новые Lexus LBX, прибывшие в Россию из «Страны восходящего солнца», оборудованы гибрибридной силовой установкой. В ее основе лежит 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор на 91 лошадиную силу и 120 Нм.

Благодаря электрическому довеску максимальная мощность системы достигает 136 л.с. и 185 Нм, но даже с этими показателями машина легко вписывается в льготные ставки утильсбора для ввоза частных лиц из-за границы, что вызывает интерес у параллельных импортеров.

Полный привод в Lexus LBX реализован посредством системы e-Four с отдельным электрическим двигателем, расположенным на задней оси. Коробка передач – безальтернативный вариатор e-CVT. 

В Россию кроссовер привезли в переднеприводной модификации. Стоимость машины, выставленной на продажу во Владивостоке, составляет 3 миллиона 735 тысяч 555 рублей.

Одновременно с этим Lexus LBX стали массово предлагать для ввоза под заказ по ценам от 2 миллионов 930 тысяч рублей. 

